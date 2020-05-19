Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:05Заразились
на 19.05В России 299 941+9 263В мире 4 801 943+88 323

Суд принял иск к Смольному из-за введения "масочно-перчаточного режима"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Городской суд Петербурга принял к производству иск к Смольному в связи со введением в городе "масочно-перчаточного режима". Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, иск будет рассмотрен 26 мая.

Пандемия коронавируса

Заявитель - житель Петербурга Александр Матвеев - не согласен с постановлением чиновников, по которому горожане обязаны с 12 по 31 мая носить в общественных местах и в транспорте маски и перчатки. Он попросил суд признать соответствующий пункт постановления недействительным.

Ранее жители Москвы и Петербурга пытались оспорить в судах как решения принудительно поместить их на карантин, так и решения о введении режима самоизоляции или пропускного режима. Суды такие иски отклоняют.

В частности, в апреле московский муниципальный депутат Денис Шендерович и еще 11 человек подали иск к мэру Сергею Собянину и потребовали признать незаконным введение цифровых пропусков для передвижения по городу. Они считают, что ограничение передвижения граждан возможно только при объявлении карантина и при соответствующем предписании главного санитарного врача страны. Суд они проиграли.

Хроника 09 января – 19 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Петербург Петербургский городской суд коронавирус

Новости

Калининградский суд начал рассматривать "дело врачей" о смерти новорожденного

Новый выпуск программы Михалкова "Бесогон ТВ" выйдет только на YouTube

Новый выпуск программы Михалкова "Бесогон ТВ" выйдет только на YouTube

Росреестр опроверг сообщения о болезни главы ведомства

Росреестр опроверг сообщения о болезни главы ведомства

Смена руководства завода-производителя аппаратов ИВЛ "Авента-М" оказалась не связана с пожарами

Путин ответил Армении и Белоруссии по поводу введения единого тарифа на транспорт газа

Путин ответил Армении и Белоруссии по поводу введения единого тарифа на транспорт газа

Forbes признал перспективными россиянами создателей BestDoctor и "Кухни на районе"

Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства

Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
Пандемия коронавируса

США безвозмездно предоставят России 200 аппаратов ИВЛ

Пандемия коронавируса

Коэффициент распространения инфекции COVID-19 в РФ продолжил снижаться

Партия Захара Прилепина пойдет на выборы в 11 заксобраний регионов РФ

Партия Захара Прилепина пойдет на выборы в 11 заксобраний регионов РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');