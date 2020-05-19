Суд принял иск к Смольному из-за введения "масочно-перчаточного режима"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Городской суд Петербурга принял к производству иск к Смольному в связи со введением в городе "масочно-перчаточного режима". Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, иск будет рассмотрен 26 мая.

Заявитель - житель Петербурга Александр Матвеев - не согласен с постановлением чиновников, по которому горожане обязаны с 12 по 31 мая носить в общественных местах и в транспорте маски и перчатки. Он попросил суд признать соответствующий пункт постановления недействительным.

Ранее жители Москвы и Петербурга пытались оспорить в судах как решения принудительно поместить их на карантин, так и решения о введении режима самоизоляции или пропускного режима. Суды такие иски отклоняют.

В частности, в апреле московский муниципальный депутат Денис Шендерович и еще 11 человек подали иск к мэру Сергею Собянину и потребовали признать незаконным введение цифровых пропусков для передвижения по городу. Они считают, что ограничение передвижения граждан возможно только при объявлении карантина и при соответствующем предписании главного санитарного врача страны. Суд они проиграли.