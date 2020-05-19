Калининградский суд начал рассматривать "дело врачей" о смерти новорожденного

Подсудимые - руководитель роддома Елена Белая и анестезиолог Элина Сушкевич

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Калининградский областной суд начал предварительные слушания по резонансному уголовному делу двух врачей, которых обвиняют в смерти новорожденного. По делу проходят и.о. главврача роддома №4 Елена Белоя и реаниматолог-анестезиолог перинатального центра Элина Сушкевич.

Процесс будет закрытым, сообщили в пресс-службе суда.

Врачам вменяют убийство малолетнего, а Белой - превышение должностных полномочий. Обе они находятся под домашним арестом. По версии следствия, ребенок был убит намеренно, чтобы не испортить медучреждению статистику.

За обвиняемых заступались правозащитники и врачи. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высказал мнение, что судмедэксперты могли ошибиться в выводах о причинах смерти младенца.

В связи с широким общественным резонансом, который вызвало дело, расследованием занимался специализированный отдел СКР в Москве.

По версии следствия, в ноябре 2018 года в роддоме №4 женщина родила недоношенного ребенка массой 700 граммов. Как считают следователи, Елена Белая, узнав о тяжелом состоянии новорожденного, решила его убить, чтобы не портить статистику. Ее целью было добиться назначения главврачом учреждения, полагают в СК.

Для этого Белая привлекла врача Элину Сушкевич, сотрудницу другого учреждения. Сушкевич вместе с реанимационной бригады приехала в роддом, чтобы стабилизировать ребенка и перевезти его в перинатальный центр.

По указанию Белой, считает следствие, Сушкевич ввела младенцу смертельную дозу сульфата магния, и он умер. Далее по указанию Белой в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что был факт интранатальной смерти, то есть гибель плода.

В СКР считают, что насильственная смерть новорожденного доказана экспертизой. Спектрографическая экспертиза обнаружила многократное превышение количества сульфата магния в организме ребенка, допустимое лишь для взрослого человека, отметило следствие.

Российское общество неонатологов, в частности, отмечало, что что во всем мире выживаемость младенцев с экстремально низкой массой тела - 700 граммов, на 24-й неделе беременности не превышает 5-10%.