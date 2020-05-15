Эксперты назвали преждевременным прогноз эффективности японского препарата против COVID

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Профессора Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) призывают к более детальным исследованиям японского противовирусного препарата "Фавипиравир" в лечении пациентов с COVID-19.

6 мая на сайте Минздрава РФ сообщалось, что ведомство выдало российскому фармпроизводителю разрешение на исследованиt эффективности и безопасности противовирусного препарата "Фавипиравир" у пациентов с COVID-19.

Позже Российский фонд прямых инвестиций сообщил о позитивных итогах промежуточных результатов клинического исследования с фармпроизводителем, которые "свидетельствуют о существенном терапевтическом эффекте препарата": 60% пациентов, принимавших "Фавипиравир", имели отрицательный тест на коронавирус после пяти дней терапии.

Доктор медицинских наук, профессор ПИМУ Виктор Краснов пояснил "Интерфаксe", что "Фавипиравир" - это противовирусный препарат синтетического происхождения, используемый для лечения заболеваний, вызванных РНК-содержащими вирусами. "Он является разработкой японской компании для лечения гриппа. Использовался в качестве основного противовирусного средства во время эпидемии вируса Эбола, захватившей Западную Африку в 2014 году", - отметил Краснов.

"Думаю, что давать какой-то прогноз по эффективности подобного лекарства несколько преждевременно, следует дождаться анализа проводимых исследований на большем количестве пациентов. Важным является не только прекращение выделения вируса, а прежде всего влияние на клиническое течение заболевания, предупреждение формирования тяжелых форм болезни, приводящих, в том числе, к летальному исходу", - сказал Краснов.

В свою очередь, доктор фармацевтических наук, профессор ПИМУ Светлана Кононова заявила агентству, что "получение статистически значимых отличий в достижении эффективности от других используемых схем лечения будет хорошим знаком в достижении успеха в борьбе с новой инфекцией".

"Особенностью и преимуществом таких исследований является изучение препарата на популяции пациентов без возрастных ограничений, а также изучение эффективности и безопасности препарата у пациентов с сопутствующими заболеваниями и патологиями", - сказала Кононова.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, одним из шести медицинских центров, где проводятся испытания препарата, стала инфекционная клиническая больница N2 Нижнего Новгорода. Всего исследования охватят 330 пациентов с подтвержденным коронавирусом в 30 центрах в восьми регионах России