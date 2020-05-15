Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39Заразились
на 15.05В России 262 843+10 598В мире 4 442 163+95 145

Эксперты назвали преждевременным прогноз эффективности японского препарата против COVID

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Профессора Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) призывают к более детальным исследованиям японского противовирусного препарата "Фавипиравир" в лечении пациентов с COVID-19.

6 мая на сайте Минздрава РФ сообщалось, что ведомство выдало российскому фармпроизводителю разрешение на исследованиt эффективности и безопасности противовирусного препарата "Фавипиравир" у пациентов с COVID-19.

В миреВ Китае завершили клинические исследования препарата от коронавирусаВ Китае завершили клинические исследования препарата от коронавирусаЧитать подробнее

Позже Российский фонд прямых инвестиций сообщил о позитивных итогах промежуточных результатов клинического исследования с фармпроизводителем, которые "свидетельствуют о существенном терапевтическом эффекте препарата": 60% пациентов, принимавших "Фавипиравир", имели отрицательный тест на коронавирус после пяти дней терапии.

Доктор медицинских наук, профессор ПИМУ Виктор Краснов пояснил "Интерфаксe", что "Фавипиравир" - это противовирусный препарат синтетического происхождения, используемый для лечения заболеваний, вызванных РНК-содержащими вирусами. "Он является разработкой японской компании для лечения гриппа. Использовался в качестве основного противовирусного средства во время эпидемии вируса Эбола, захватившей Западную Африку в 2014 году", - отметил Краснов.

"Думаю, что давать какой-то прогноз по эффективности подобного лекарства несколько преждевременно, следует дождаться анализа проводимых исследований на большем количестве пациентов. Важным является не только прекращение выделения вируса, а прежде всего влияние на клиническое течение заболевания, предупреждение формирования тяжелых форм болезни, приводящих, в том числе, к летальному исходу", - сказал Краснов.

В свою очередь, доктор фармацевтических наук, профессор ПИМУ Светлана Кононова заявила агентству, что "получение статистически значимых отличий в достижении эффективности от других используемых схем лечения будет хорошим знаком в достижении успеха в борьбе с новой инфекцией".

"Особенностью и преимуществом таких исследований является изучение препарата на популяции пациентов без возрастных ограничений, а также изучение эффективности и безопасности препарата у пациентов с сопутствующими заболеваниями и патологиями", - сказала Кононова.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, одним из шести медицинских центров, где проводятся испытания препарата, стала инфекционная клиническая больница N2 Нижнего Новгорода. Всего исследования охватят 330 пациентов с подтвержденным коронавирусом в 30 центрах в восьми регионах России

коронавирус Россия Япония

Новости по теме

Новости

Путин отругал чиновников за оплату работы врачей с COVID-19 по часам и минутам

Пассажиропоток в Москве за неделю вырос на четверть

Пассажиропоток в Москве за неделю вырос на четверть
Экономический кризис

Каждая десятая компания в России оказалась на грани закрытия

Экономический кризис

Прокуратура проверит крупнейшего производителя авиатехники после конфликта из-за зарплат

Прокуратура проверит крупнейшего производителя авиатехники после конфликта из-за зарплат

В Петербурге танк съехал с прицепа на дорогу

Мишустин поручил доложить ему о выплатах каждому медику, лечащему пациентов с COVID-19

Россия обжаловала решение о выплате экс-акционерам ЮКОСа $57 млрд

Россия обжаловала решение о выплате экс-акционерам ЮКОСа $57 млрд

В Минздраве дали советы по диете во время самоизоляции

В Минздраве дали советы по диете во время самоизоляции
Пандемия коронавируса

Коэффициент распространения COVID-19 в России снижается

Задержанная в Испании сотрудница Россельхознадзора вернулась в Россию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');