В Совете Федерации оценили в 800 млрд рублей третий пакет мер по поддержке экономики

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Третий пакет мер правительства по поддержке экономики в период коронавируса обойдется примерно в 800 млрд рублей, сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев на пленарном заседании Совета Федерации в среду.

Он отметил, что третий пакет вступил в силу 11 мая и включает в себя, в частности, списание налоговых платежей за второй квартал для МСП, возврат налога самозанятым, налоговые кредиты и вычеты для самозанятых и индивидуальных предпринимателей и беспрецедентную программу списания кредитов и процентов при условии сохранения занятости.

В середине апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников оценивал первые два пакета мер в более чем 2 трлн рублей.

Принятые ранее меры предусматривают, в частности, льготные кредиты на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий, прямую финансовую помощь малому и среднему бизнесу из пострадавших от коронавируса отраслей при условии сохранения не менее 90% штата.