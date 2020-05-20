Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:26Заразились
на 20.05В России 308 705+8 764В мире 4 897 492+95 549

В Совете Федерации оценили в 800 млрд рублей третий пакет мер по поддержке экономики

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Третий пакет мер правительства по поддержке экономики в период коронавируса обойдется примерно в 800 млрд рублей, сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев на пленарном заседании Совета Федерации в среду.

Он отметил, что третий пакет вступил в силу 11 мая и включает в себя, в частности, списание налоговых платежей за второй квартал для МСП, возврат налога самозанятым, налоговые кредиты и вычеты для самозанятых и индивидуальных предпринимателей и беспрецедентную программу списания кредитов и процентов при условии сохранения занятости.

В середине апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников оценивал первые два пакета мер в более чем 2 трлн рублей.

Принятые ранее меры предусматривают, в частности, льготные кредиты на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий, прямую финансовую помощь малому и среднему бизнесу из пострадавших от коронавируса отраслей при условии сохранения не менее 90% штата.

Совет Федерации

Новости по теме

Новости

Мебельные торговые центры Петербурга потребовали разрешить им открыться

Доллар упал до 72 руб./$1 впервые с 11 марта

Цены на нефть умеренно повышаются в среду

Цены на нефть умеренно повышаются в среду
Экономический кризис

Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 млн человек из-за пандемии

Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 млн человек из-за пандемии

Х5, "Магнит" и Metro продлили акцию по обнулению наценки на часть товаров

Х5, "Магнит" и Metro продлили акцию по обнулению наценки на часть товаров

Сбербанк создал компанию для поддержки производства вакцины от коронавируса

Глава Минэкономразвития предсказал инфляцию не более 4% в 2020 году

Путин обвинил правительство в нечетких формулировках о COVID-доплатах врачам

Путин обвинил правительство в нечетких формулировках о COVID-доплатах врачам

Сбербанк собрался сократить свое присутствие в международном бизнесе

Сбербанк собрался сократить свое присутствие в международном бизнесе
Экономический кризис

Власти подготовили трехэтапный план восстановления экономики РФ до 2021 года

Власти подготовили трехэтапный план восстановления экономики РФ до 2021 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');