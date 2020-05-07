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ЦБ дал прогноз дефицита бюджета России в 2020 году

ЦБ дал прогноз дефицита бюджета России в 2020 году
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Дефицит бюджета РФ при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом составит в 2020 году 5-6% ВВП, говорится в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном Банком России в среду вечером.

Это формализованная версия прогноза, озвученного главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной после заседания совета директоров по ключевой ставке 24 апреля: тогда она сказала, что дефицит ожидается "где-то около 6%, в пределах 6%".

Оценка дефицита учитывает бюджетные меры, объявленные по состоянию на 23 апреля, и принимает во внимание перечисление в доходы бюджета части прибыли Банка России от продажи пакета акций Сбербанка в объеме 1,1 трлн рублей, говорится в докладе.

Минфин ожидает дефицит федерального бюджета в 2020 году на уровне около 4% ВВП, говорил в недавнем интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.

Ранее принятыми поправками предусмотрен профицит бюджета в 2020 году в 927,6 млрд рублей, или 0,8% ВВП, но уже в феврале при рассмотрении этих поправок Минфин ожидал, что профицит по итогам года будет 0,3% ВВП. В январе-марте бюджет был исполнен с профицитом 0,05% ВВП.

Центробанк

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