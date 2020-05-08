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ЦБ РФ заявил о "весьма серьезных" экономических последствиях COVID-ограничений

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Опросы предприятий показывают стабилизацию экономической активности на низких уровнях, опережающие индикаторы соответствуют прогнозу падения ВВП России во втором квартале на 8%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"Индикаторы, опубликованные за последние две недели, позволяют более полно оценить экономические последствия ограничительных мер (из-за коронавируса - ИФ) в апреле и начале мая. Эти последствия весьма серьезные", - отметила она.

"На этой неделе вышел индекс PMI, который в обработке снизился до 31 пункта в апреле после 47 пунктов в марте. В услугах, где индекс в марте уже упал до 37 пунктов, в апреле (он - ИФ) составил всего 12,2 пункта", - напомнила глава ЦБ.

Данные об отраслевых финансовых потоках за 20-24 апреля и результаты еженедельного опроса Банком России предприятий показывают, что экономическая активность стабилизировалась "на пониженных уровнях", сказала Набиуллина.

"Вместе с тем из оперативной статистики расходов физических лиц на товары и услуги видно, что масштаб падения покупок постепенно сокращается", - также заявила глава ЦБ. По ее словам, в основном падение происходит за счет продовольственных товаров, что является и следствием сокращения использования услуг общепита. "Но в сфере услуг на последней неделе можно заметить признаки медленного роста продаж", - добавила она

По ее словам, данные опережающих индикаторов по итогам апреля "согласуются с нашим прогнозом падения ВВП во II квартале на 8% год к году".

Как сообщалось, по итогам 2020 года ЦБ ожидает снижение ВВП в интервале 4-6%.

Хроника 27 января – 08 мая 2020 годаЭкономический кризис
Эльвира Набиуллина ЦБ РФ коронавирус

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