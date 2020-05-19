В РФ возбудили первое уголовное дело о невыплате врачам надбавок за работу с больными COVID

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Первое в России уголовное дело по факту невыплат работающим с коронавирусными больными врачам положенных денег возбуждено в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс", дело возбуждено в Армавире по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) после доследственной проверки о невыплате медработникам стимулирующих выплат за особые условия труда в период пандемии коронавируса.

В ведомстве напомнили, что 16 мая в интернете было опубликовано видеообращение работников скорой помощи Армавира, которые сообщили о невыплате им доплат за работу в условиях пандемии COVID-19. В пресс-релизе говорится, что нарушение прав медиков на получение стимулирующих выплат "стало возможным в результате допущенной руководством лечебного учреждения халатности".

Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила о проводимых в регионах доследственных проверках данных о невыплатах врачам денег, положенных за работу с больными COVID-19. По ее словам, следователи принимают меры к незамедлительному погашению долгов, изучают финансовую документацию, опрашивают должностных лиц, ответственных за выплаты.

11 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что выплаты за работу с коронавирусными пациентами получили меньше половины медиков, несмотря на то, что средства в регионы уже поступили. Он поручил главам субъектов РФ наладить работу, чтобы до 15 мая все медработники получили положенные им апрельские выплаты.