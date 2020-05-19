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Главврач скорой помощи извинился за махание кулаком на совещании по COVID-выплатам

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Главврач Пермской станции скорой помощи Юрий Катаев извинился за свое поведение на селекторном совещании у главы краевого Минздрава Оксаны Мелеховой по выплатам коронавирусных надбавок. В видеообращении во "ВКонтакте" он объяснил, что был на эмоциях.

18 мая на совещании Катаев и Мелехова слушали жалобы медиков с подстанций скорой помощи, которые возмущались, что не получали обещанные выплаты за работу с зараженными COVID-19. В какой-то момент Катаев начал пародировать возмущение говорившего, имитируя удары по столу кулаком. Министр попыталась его остановить, но это получилось не сразу. Запись совещания публиковалась в аккаунтах Мелеховой в соцсетях.

Пандемия коронавируса

19 мая Катаев принес извинения всем, кого его поведение могло обидеть. Он отметил, что в условиях пандемии все медики оказались перед новыми и сложными задачами.

"Необходимо оперативно перестроить всю систему работы, организовывать людей, обеспечивать безопасность. Это возлагает ответственность на руководителей лечебных учреждений, зачастую приходится принимать решение в экстренном режиме. Я, как и другие, не застрахован от ошибок и эмоциональных реакций на происходящее", - объяснил он.

Также 19 мая власти Пермского края заверили, что пересчитали и доплатили стимулирующие COVID-надбавки, которые были недоплачены медикам из-за технической ошибки.

8 апреля президент Владимир Путин сравнил врачей, работающих с коронавирусными больными, с военными на передовой и предложил назначить им "боевые" доплаты на три месяца. Врачам он предложил доплачивать по 80 000 рублей в месяц, среднему медперсоналу - по 50 000, младшему - по 25 000 рублей. Надбавки сотрудникам скорой помощи - от водителей до врачей - он определил в пределах от 25 000 рублей до 50 000 рублей.

В начале мая оказалось, что часть регионов задержала организацию перечисления этих денег. Кроме того, в регионах медики стали жаловаться, что получают намного меньше обещанного, вплоть до нескольких сотен рублей.

Чиновники объясняли, что надбавки начисляются за часы и минуты непосредственной работы с коронавирусными больными. Также оказывалось, что сотрудники скорой помощи могли не получить доплату, если перевозили больных с еще не подтвержденным диагнозом.

15 мая президент раскритиковал чиновников за "бюрократическую канитель" и напомнил, что распорядился не считать часы и минуты, а назвал конкретные ежемесячные сумму доплат за факт работы с коронавирусом. Позднее премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что из правительственных документов о выплатах исключены все упоминания о времени работы с COVID-19. 19 мая было названо крайним сроком, до которого регионы должны перечислить медикам положенные им суммы.

Пермский край Юрий Катаев Оксана Мелехова коронавирус

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