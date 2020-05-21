Сотрудники скорой помощи Татарстана и Башкирии пожаловались на недоплату COVID-надбавок

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Башкирии водители скорой помощи трех больниц получили за работу с коронавирусными больными надбавки от 400 до нескольких тысяч рублей, сообщили в республиканском профсоюзе работников здравоохранения. В апреле президент Владимир Путин предложил доплачивать водителям за это по 25 000 рублей в месяц.

Речь идет о трех районных больницах - Благовещенской, Аскаровской и Белебеевской. Водители уже пожаловались в прокуратуру.

По данным профсоюза, работодатели и сотрудники по-разному поняли текст федерального постановления о выплатах. В майском документе говорится о выплатах "за фактически отработанное время".

"Экономисты медицинских организаций поняли каждый по своему - где-то учитывать стали вплоть до минут", - приводятся в пресс-релизе слова председателя республиканского профсоюза медработников Рауля Халфина.

По его данным, в настоящее время суммы пересчитываются.

Обращения водителей в прокуратуру водителей двух больниц - Белебеевской и Аскаровской - были коллективными, уточнил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы профсоюзной организации. В одной из больниц компенсационные надбавки уже выплачены сотрудникам.

В Татарстане сотрудники СКР проверяют сообщения СМИ о том, что в Нижнекамске сотрудники скорой помощи не получили надбавки за коронавирус. Пока по факту идет доследственная проверка.

Врачи скорой пожаловались на отсутствие выплат в группе "Скорая медицинская помощь Нижнекамск" во "ВКонтакте". Затем этот пост удалили, а администраторы группы сообщили , что главврач Нижнекамской центральной районной больницы на собрании объяснил, кому эти выплаты положены. "Ответом коллектив "скорой помощи" Нижнекамска удовлетворен в полном объеме", - говорится в сообщении.