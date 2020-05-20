Пять детдомов на Камчатке закроют на карантин по коронавирусу

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - На двухнедельный карантин закрываются сразу пять интернатов для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья в Петропавловске-Камчатском и Елизове, сообщает в среду пресс-служба правительства Камчатского края.

Как уточнили в пресс-службе агентству "Интерфакс", причиной закрытия интернатов на карантин стало заражение коронавирусом одного из воспитанников. Вместе с детьми в течение двух недель будут изолированы и около 90 сотрудников пяти интернатов. За это им обещают стимулирующие доплаты из краевого бюджета.

По данным на 20 мая, в Камчатском крае лабораторно подтверждено 536 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 21 ребенка в возрасте до 17 лет. За сутки коронавирус был выявлен еще у 21 человека (темп прироста - 4,08%). В палате интенсивной терапии находятся семь пациентов, из них пять - на аппаратах искусственной вентиляции легких. У 48,9% пациентов отмечается бессимптомное течение заболевания. На Камчатке за все время эпидемии 193 человека выздоровели, трое скончались.