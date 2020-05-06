Общежитие медуниверситета в Хабаровске закрыли на карантин

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Хабаровске общежитие Дальневосточного государственного медуниверситета (ДВГМУ) закрыли на карантин, так как среди студентов оказались зараженные коронавирусом, сообщило краевое правительство.

На момент выявления заражения в общежитии жило 60 студентов, остальные успели разъехаться по домам.

По данным регионального Минздрава на 5 мая, в Хабаровском крае было выявлено 699 случаев заражения коронавирусом, семь заболевших умерли.