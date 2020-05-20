Совфед одобрил закон об ужесточении подписного фильтра на выборах

Здание Совета Федерации РФ Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации проголсовал за пакет поправок, которые разрешают дистанционное голосование, в том числе по почте, на выборах всех уровней. В частности, закон повышает подписной фильтр на выборах в парламенты регионов.

Отбраковка подписей

Закон разрешает собирать подписи избирателей через портал госуслуг, но не более половины от количества, необходимого для регистрации кандидатов, списка кандидатов или назначения референдума. Регионы получают право устанавливать в этих пределах собственные ограничения по количеству "электронных" подписей.

На региональных парламентских выборах допустимое количество бракованных подписей снижается с 10% до 5%. Не одобрять это положение сенаторов просил бизнес-омбудсмен, лидер "Партии роста" Борис Титов. В его партии считают, что это требование невыполнимо и с его помощью будут отсеиваться неугодные кандидаты.

Дистанционное голосование

Принятый пакет вводит в законодательство понятие "дистанционное электронное голосование". Также он допускает возможность проголосовать на выборах или референдуме по почте.

Закон также предусматривает возможность досрочного голосования на всех выборах в целях защиты здоровья избирателей и создания максимального удобства для реализации гражданами избирательных прав. Такую воможность получат жители районов, где нет помещений для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. В таких случаях досрочное голосование возможно не ранее, чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном Центризбиркомом.

На обычных участках такое досрочное голосование может проводиться не ранее, чем за 10 дней до дня голосования. Вне места проведения голосования может быть организовано досрочное голосование не менее чем за семь дней до дня голосования.

Поправки предусматривают среди прочих "иные уважительные причины, не позволяющие прибыть в помещение для голосования", в качестве оснований для того, чтобы участковая комиссия обеспечила избирателям возможность участия в голосовании вне участков. Среди таких причин указана необходимость присматривать за нуждающимися в уходе людьми.

Поправки также прописывают возможность проголосовать на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах. Как предполагается, это можно организовать ради защиты здоровья избирателей.

Как пояснил ранее "Интерфаксу" депутат Дмитрий Вяткин, упомянутые виды голосования не распространяются на ожидаемое всенародное голосование по поправкам в Конституцию, так как эта процедура регулируется отдельным законом.

Перенос выборов губернаторов

Закон также разрешает отложить выборы главы региона, если на территории этого региона или хотя бы двух муниципальных образований введен режим повышенной готовности или чрезвычайная ситуация при наличии угрозы жизни или здоровью граждан.