Осужденный активист Котов попал в колонии в ШИЗО

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Осужденный по "дадинской статье" активист Константин Котов отправлен в колонии в штрафной изолятор (ШИЗО) из-за того, что не поздоровался с сотрудником учреждения, сообщает его адвокат Мария Эйсмонт.

"Костя как раз писал объяснение, почему он накануне не поздоровался с одним из сотрудников, которого не заметил, будучи занятым разговором с оперативником, когда сзади к нему подошел еще один сотрудник. С этим, подошедшим, Костя в этот день здоровался минимум дважды, и не сразу сообразил, что надо это сделать вновь. Итог - 10 суток штрафного изолятора", - написала она на своей странице в соцсети.

По его словам, рассказала адвокат, в ШИЗО Котова хорошо кормят, выводят каждый день на получасовую прогулку, а также дали читать книгу Джейн Остин "Гордость и предубеждение".

Котов был приговорен 5 сентября 2019 года столичным Тверским судом к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК РФ). Мосгорсуд 14 октября признал приговор законным.

Конституционный суд РФ 27 января опубликовал определение по жалобе Котова, определив пересмотреть судебные решения в отношении активиста.

Второй кассационный суд общей юрисдикции 2 марта, рассмотрев жалобы защиты и представление генеральной прокуратуры на приговор Котову, отказался прекращать его дело либо смягчать наказание и направил уголовное дело на новое рассмотрение апелляционной инстанции Мосгорсуда.

20 апреля Мосгорсуд частично удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов и смягчил наказание Котову с 4 до 1,5 лет в колонии общего режима.

В настоящее время защита активиста повторно обратилась в Конституционный суд за оправдательным приговором.

Статья, по которой Котов был привлечен к уголовной ответственности, получила известность как "дадинская" - по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней. Его преследование было прекращено Верховным судом.