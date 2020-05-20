Свердловский губернатор пригрозил отозвать лицензию у сети "Красное и Белое"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предупредил, что сеть магазинов "Красное и Белое" может лишиться лицензии из-за нарушений требований по профилактике коронавируса. Он написал в инстаграме, что если компания "не пойдет на контакт", область "переживет без этой сети".

Ранее на складе компании выявили очаг коронавирусной инфекции. Сообщалось, что заразились больше 136 человек. Роспотребнадзор проверил треть магазинов сети в регионе и нашел там многочисленные нарушения коронавирусных требований.

"Проверка показала, что многие сотрудники ходили на работу с симптомами ОРВИ, на складе, где работает более 800 человек, было всего два термометра, то есть организовать регулярное измерение температуры было просто невозможно. Некоторые сотрудники "Красного и белого" вообще не были оформлены официально, после объявления о вспышке 200 человек просто попрятались, их не смогли найти по месту регистрации. Из семи юрлиц собственника только одно вышло на контакт с органами власти", - написал губернатор.

По его словам, в некоторых магазинах сети "люди толпятся" и не соблюдают социальную дистанцию, а охрана пускает покупателей без масок.

Руководитель компании заверил Куйвашева, что "Красное и белое" готово идти на контакт и сделать все возможное для противодействия дальнейшему распространению вируса, отметил губернатор.

Глава региона заверил, что делет все возможное, чтобы предприятия "могли понемногу работать" даже в сложной эпидемиологической ситуации. "Безответственное поведение бизнеса" он назвал одним из главных врагов усилий по сдерживанию инфекции. По его словам, нельзя допустить, "чтобы одно предприятие ставило под угрозу здоровье и жизни большого количества людей".

Роспотребнадзор ранее 20 мая сообщил, что у компании есть два дня на устранение всех выявленных нарушений. Проверка 30% точек сети в регионе показала, что у сотрудников при входе в магазины не меряют температуру, у них нет масок или они их не надевают, в ряде точек нет запаса дезинфицирующих средств.