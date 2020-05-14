"Нулевой" свердловский пациент с COVID-19 выздоровел, пережив 20-дневную кому

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Нулевого" свердловского пациента с COVID-19 выписали из больницы Екатеринбурга, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Сегодня хочу поделиться с вами хорошей новостью. Вылечен и выписан из больницы "нулевой" пациент, первый заразившийся коронавирусом в Свердловской области. Им оказался 51-летний мужчина с большим количеством сопутствующих заболеваний, включая проблемы с сердцем", - написал глава региона на своей странице в инстаграме.

По его словам, в марте у пациента поднялась температура, а лечение, которое ему назначил участковый врач, не помогало.

В начале апреля мужчину госпитализировали, ему диагностировали заражение новой коронавирусной инфекцией.

"Самочувствие стало быстро ухудшаться, появилась дыхательная недостаточность, позже у него обнаружили еще и бактериальную пневмонию. Его тяжелое состояние в итоге привело к коме", - написал губернатор, уточняя, что на аппарате искусственной вентиляции легких пациент без сознания провел около 20 дней.

Пациента вылечили в больнице №40 Екатеринбурга. Мужчине еще предстоит период реабилитации, его жизни ничего не угрожает, уточнил губернатор.

Всего в Свердловской области было зарегистрировано 2 362 случая заражения инфекцией, вылечились 574 человека.