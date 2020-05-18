Дополнительные проблемы с COVID-19 в Дагестане возникли из-за скопления людей на госгранице

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Ситуацию с коронавирусом в Дагестане осложняет скопление иностранных граждан на границе республики с Азербайджаном, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Особенность эпидситуации в республике - это большое количество граждан другой страны - Азербайджана, которые сегодня скапливаются у границ. Это очень важно - закрытие международного автомобильного пункта пропуска "Яраг-Казмаляр". МЧС создали там необходимые условия, спасибо им большое, но эти люди накапливаются. Эти люди должны бы вернуться на родину, пока у них такой возможности нет. Это еще одна точка риска", - сказала Попова на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.

Она отметила, что в Дагестане уже достаточно жаркая погода +23-25 днем, и такое скопление людей это еще один риск не только для инфекции коронавируса, но и для других кишечных инфекций.

В свою очередь глава Дагестана Владимир Васильев предложил систематизировать переходы через границу граждан России и Азербайджана для недопущения распространения инфекции

"У нас с Азербайджаном сейчас такие отношения, что с их стороны граждане РФ просятся перейти к нам и наоборот с нашей стороны граждане Азербайджана хотят также пересечь границу. Было бы хорошо, если бы нам удалось скоординировать наши действия. К примеру, это обсуждаемые цифры, 450 граждан переходят с одной стороны на другую и через 15 дней, чтобы люди не собирались, переходит такая же группа граждан", - сказал Васильев.

Он пояснил, что 14 дней отводится на обсервацию и один день на санитарную обработку.