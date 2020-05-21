В Дербенте срочно отремонтировали не работавший десять лет морг

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Дербенте за неделю реконструировали морг центральной городской больницы, сообщила мэрия. В ближайшие дни его можно будет снова использовать.

В здании за неделю отремонтировали стены, пол и кровлю, поставили новые окна и двери, отреставрировали холодильник и спецстолы.

До этого морг простоял десять лет без использования, поскольку был "в удручающем и аварийном состоянии". При этом единственным работающим моргом в Южном территориальном округе Дагестана было учреждение в селе Касумкент Сулейман-Стальского района".



Глава Дербента Хизри Абакаров узнал об этом неделю назад. Он взял на себя обязательства по приведению морга в порядок.