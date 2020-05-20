Четыре российских препарата для лечения от COVID-19 вышли на этап госрегистрации

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В России уже четыре препарата для лечения коронавирусной инфекции проходят государственную регистрацию, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Клинические испытания проводятся в отношении пяти препаратов, включая отечественных производителей, на государственной регистрации находится еще четыре препарата, которые планируется использовать в схемах лечения", - сказала Голикова, выступая на заседании Совета Федерации РФ.

Она также сообщила, что "на середину мая в государственный реестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих изготовление медицинских изделий, включены сведения о 24 тест-системах - это тест системы, которые осуществляют ПЦР и ИФА диагностику".

Тестирование сейчас обеспечивается в 650 лабораториях, в их числе 560 лабораторий РПН и государственных медицинских учреждений в регионах страны, а также 90 частных лабораторий, добавила Голикова.

Также она сообщила, что из федерального бюджета на разработку тест-системы и вакцины для государственных учреждений выделено 3,1 млрд рублей.