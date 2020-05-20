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Голикова оценила уровень смертности от коронавируса в РФ

Голикова оценила уровень смертности от коронавируса в РФ
Фото: Reuters

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что показатель смертности от коронавируса в России составляет 0,95%. Это "значительно ниже, чем по миру в целом", сказала она на "правительственном часе" в Совете Федерации в среду.

"Мы наблюдаем снижение темпов прироста (новых случаев COVID-19 - ИФ), хотя пока эти цифры большие. Существенное снижение демонстрирует Москва",- отметила она.

Вместе с тем по ее словам, "некоторый рост мы еще видим в субъектах РФ, поскольку они были вовлечены в эпидпроцесс с опозданием порядка 2-3 недели".

Вице-премьер отметила, что самый низкий показатель летальности от COVID-19 сегодня зарегистрирован в Тамбовской области, Свердловской области, Татарстане, Рязанской, Курской, Липецкой, Ульяновской областях, Тыве.

"Притом в Курганской области, Республике Алтай и Сахалинской области, Ненецком автономном округе летальные случаи не зарегистрированы", - сказала Голикова.

Вице-премьер напомнила, что за последние сутки в РФ количество подтвержденных случаев коронавируса составило 8764, из них более 4 тысяч - без клинических проявлений. В 13 регионах показатель выявленных лиц с положительным тестом на 100 тысяч населения выше, чем среднероссийский.

"Среднероссийский сегодня составляет 10,2 на 100 тысяч населения. Очевидно, что самые высокие показатели на 100 тысяч населения - это Москва, Московская область, Мурманская область и ЯНАО",- сказала Голикова.

МоскваСмертность в апреле в Москве выросла на 1800 человек по сравнению с прошлым годомЧитать подробнее

Как ранее сообщалось, Голикова отвергла обвинения западных СМИ в занижении данных по смертности от коронавируса в РФ. 12 мая она сказала, что уровень смертности в РФ в 7,6 раз ниже, чем в мире в целом.

Ранее издания The Financial Times и The New York Times опубликовали материалы, в которых говорилось, что смертность от коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70% выше официальной статистики. В качестве доказательств приводились данные властей двух городов, в соответствии с которыми число смертей от всех причин в апреле 2020 года почти на 2 тысячи превышает показатель 2019 года.

В The New York Times заявили, что не сомневаются в достоверности опубликованного изданием материала. МИД РФ потребовал от изданий опровергнуть эту информацию. Тем временем комиссия Госдумы призвала Генпрокуратуру РФ дать правую оценку публикациям в газетах Financial Times и The New York Times статей о смертности в РФ от коронавируса.

Хроника коронавируса. Май.

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Число жертв коронавируса в мире превысило 318 тысяч человек. Излечились более 1,86 миллиона человек.
Татьяна Голикова коронавирус

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