В Иркутской области число зараженных коронавирусом вахтовиков выросло до 266

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Иркутской области на утро 21 мая число зараженных коронавирусом вахтовиков достигло 266, всего в регионе подтверждено 863 случая заражения COVID-19. Как сообщил оперативный штаб региона, за сутки было выявлено всего 83 новых случая заражения, в том числе у 48 вахтовиков.

В последние сутки коронавирус подтвердился у 19 вахтовиков в Усть-Куте и у 29 в Бодайбо.

Ранее сообщалось, что штаб решил приостановить прием вахтовиков в регион до 28 мая. Доставлять на смены будут только местных жителей и только после двухнедельной изоляции и двойного тестирования.

В Усть-куте и Бодайбо чиновники решили разместить два инфекционных отделения.

В Усть-Куте инфицированными оказались подрядчики "Иркутской нефтяной компании" (ИНК), в Бодайбо - работники "Полюса", ООО "Друза" и ПАО "Высочайший". Случаев коронавируса на других крупных предприятиях области пока не зафиксировали: к примеру, в "Иркуте", "Группе "Илим", на "Саянскхимпласте" и Братском алюминиевом заводе ОК "РусАл".

Всего в регионе госпитализирован 671 заболевший, том числе все 266 вахтовиков и 68 человек из обсерваторов. Умерли 15 заболевших, из них восемь - от коронавируса и семь - от заболеваний, не связанных с этой инфекцией.