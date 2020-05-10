Крупнейшая добывающая "дочка" "Газпрома" сообщила о вспышке COVID-19 у подрядчика

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Очаг заболеваемости новой коронавирусной инфекции у работников одной из подрядных организаций в поселке Ямбург выявлен и локализован, сообщает ООО "Газпром добыча Ямбург" - крупнейшее добычное предприятие "Газпрома". Название фирмы-подрядчика в сообщении не уточняется.

У 49 вахтовиков с положительными результатами тестов заболевание протекает в бессимптомном режиме. Они изолированы по месту проживания вместе с медицинским работником, осуществляющим наблюдение. Пятеро заболевших направлены на лечение в Центральную городскую больницу Нового Уренгоя.

Все 88 контактных лиц установлены и изолированы.

"Изолированные работники с первого дня обеспечены питанием и всеми принадлежностями первой необходимости по месту пребывания. Ведется строгий контроль изоляции, нарушений не зафиксировано", - пишет ямбургская "дочка" "Газпрома".

Среди работников ООО "Газпром добыча Ямбург" на месторождении заболевших нет, подчеркивается в сообщении.

С больными контактировали два работника бригады скорой помощи медсанчасти, они изолированы в инфекционном блоке. Тесты на коронавирус показали у них отрицательный результат.