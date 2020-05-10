Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 10.05В России 209 688+11 012В мире 4 024 009+85 945

Крупнейшая добывающая "дочка" "Газпрома" сообщила о вспышке COVID-19 у подрядчика

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Очаг заболеваемости новой коронавирусной инфекции у работников одной из подрядных организаций в поселке Ямбург выявлен и локализован, сообщает ООО "Газпром добыча Ямбург" - крупнейшее добычное предприятие "Газпрома". Название фирмы-подрядчика в сообщении не уточняется.

В РоссииВ России коронавирус диагностирован еще у 11 012 человекВ России коронавирус диагностирован еще у 11 012 человекЧитать подробнее

У 49 вахтовиков с положительными результатами тестов заболевание протекает в бессимптомном режиме. Они изолированы по месту проживания вместе с медицинским работником, осуществляющим наблюдение. Пятеро заболевших направлены на лечение в Центральную городскую больницу Нового Уренгоя.

Все 88 контактных лиц установлены и изолированы.

"Изолированные работники с первого дня обеспечены питанием и всеми принадлежностями первой необходимости по месту пребывания. Ведется строгий контроль изоляции, нарушений не зафиксировано", - пишет ямбургская "дочка" "Газпрома".

Среди работников ООО "Газпром добыча Ямбург" на месторождении заболевших нет, подчеркивается в сообщении.

С больными контактировали два работника бригады скорой помощи медсанчасти, они изолированы в инфекционном блоке. Тесты на коронавирус показали у них отрицательный результат.

Газпром Ямбург коронавирус

Новости по теме

Новости

Эксперт заявил, что обломки взорвавшегося в космосе топливного бака не угрожают МКС

Путин заверил в надежной защите России от любых посягательств извне

Площадь пожара на территории бывшего арсенала в Пугачеве выросла в 1,5 раза

Площадь пожара на территории бывшего арсенала в Пугачеве выросла в 1,5 раза

Регионам РФ выделили более 12 млрд рублей на доплаты врачам, лечащим больных с COVID-19

В Крыму начали расследование по доплатам медикам за работу с больными COVID-19

В России коронавирус диагностирован еще у 11 012 человек

В России коронавирус диагностирован еще у 11 012 человек

Путин рассказал о своем понимании национальной идеи

Пожар на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачеве локализован

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 мая

Рабочий из Белокаменки скончался от коронавируса и пневмонии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');