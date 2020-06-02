Мэр Бодайбо сообщил о проблемах золотодобычи из-за ограничений на смену вахтовиков

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Из-за ограничения передвижений вахтовиков по Иркутской области страдают золотодобывающие предприятия в Бодайбинском районе, сообщил мэр Бодайбо Евгений Юмашев. По его словам, стали отмечаться случаи "убытия" из района вахтовиков из-за отсутствия смены.

"Оперштаб Иркутской области, неоднократно я им говорил об этом, запрещает проводить перевахтовку, в итоге у нас сегодня очень серьезная проблема: часть людей сидит в Иркутске после обсерваторов. Это на несколько самолетов уже. Предприятия несут большие потери - по 14 дней их там кормят, платят зарплату даже, и при этом они их не могут в связи с запретом привезти на предприятия", - сказал Юмашев.

По его словам, запреты на смену и прибытие новых вахтовиков наносят большой ущерб экономике. Это приводит к переработкам.

"Есть случаи, когда люди просто бросают работу и уезжают, потому что приезжал на два месяца и работает больше трех", - сказал Юмашев.

В Бодайбинском районе добывается более 95% всего золота Иркутской области.

И.о. зампредседателя правительства региона Валентина Вобликова во вторник сообщила журналистам, что в настоящее время от компаний есть несколько заявок на чартерные рейсы для перевозки вахтовиков, но власти пока не разрешают их выполнение.

"Поскольку мы видим, что в некоторых компаниях полностью еще не наведен порядок. Поэтому, когда будут созданы идеальные чистые зоны, созданы все условия для безопасного проживания и безопасной работы, только тогда чартерные рейсы будут разрешены нашим оперативным штабом и санитарно-противоэпидемической комиссией", - сказала Вобликова.

По данным областного оперштаба на утро вторника, в регионе было подтверждено 2309 случаев заражения коронавирусом. 1017 случай пришелся на вахтовиков.

В пресс-службе администрации Бодайбинского района агентству уточнили, что на утро вторника на территории муниципалитета зарегистрировано 214 случаев коронавируса, в том числе два пациента выздоровели, один скончался. Из 211 зараженных: три - в городе Бодайбо, девять - работники ПАО "Высочайший", три - АО "Светлый", остальные - работники ГОК "Вернинский" (принадлежит "Полюсу"), его подрядчиков и субподрядчиков.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее временно разрешил в условиях пандемии увеличивать продолжительность вахты не более чем на три месяца. Это будет происходить, если вахтовиков на объекте невозможно сменить из-за карантинных ограничений.