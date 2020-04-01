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Avito начал блокировать продажу "пропусков" для передвижения

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Компания Avito начала блокировку объявлений о продаже "пропусков" для передвижения во время карантина, формы сотрудников доставки еды, а также предложений об аренде домашних животных.

"Avito приняла решение ограничить публикации "находчивых" продавцов о продаже пропусков, формы сотрудников доставки и предложения о догшеринге и отслеживает появления новых предложений подобного рода", - сказал управляющий директор вертикали Avito "товары и услуги" Алексей Куракин, чьи слова приводятся в сообщении компании.

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Ранее компания начала блокировку объявлений о продаже одноразовых медицинских масок в связи с выросшей спекуляцией на товарах, используемых для профилактики заражения. Такие публикации на платформе блокируются с помощью многоуровневой системы модерации с 18 марта. Подобная практика будет продолжаться до момента снятия правительством РФ режима повышенной готовности.

Аvito является самым популярным сайтом объявлений в России (по версии сервиса SimilarWeb). По данным "Яндекс Радар", ежемесячная аудитория сайта составляет 47,1 млн человек. На сайте размещено 60 млн объявлений.

Avito

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