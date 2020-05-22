Власти Петербурга разрешили прощаться с умершими не дольше десяти минут

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Администрация Петербурга и региональное управление Роспотребнадзора определили правила прощания с умершими, сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова. Ранее в мае в городе полностью запретили присутствие на похоронах и церемониях прощания со всеми умершими, вне зависимости от причин смерти.

Теперь в городе разрешили прощаться с умершими без подозрения или установленного заражения коронавирусом. Церемонии разрешили в крематории, на кладбищах и в больницах, которые не перепрофилировали под инфекционные. На церемониях обязательно дистанцирование на полтора-два метра, маски и перчатки и запрещен прямой контакт с телом умершего. Церемония может проходить не дольше десяти минут.

Запрет на прощание с умершими с коронавирусом или подозрением на заражение сохраняется.

Чиновники объяснили запрет высокой контагиозностью вируса.

Ранее Смольный получил предписание главного санврача Петербурга о запрете прощания "со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза".