Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:37Заразились
на 21.05В России 317 554+8 849В мире 4 996 472+98 980

"Гринпис" призвал собирать и утилизировать маски и перчатки отдельно от других отходов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российское отделение "Гринпис" просит Роспотребнадзор создать национальную систему сбора медицинских отходов населения, так как, по мнению экологов, введенный масочно-перчаточный режим увеличит количество потенциально опасных отходов и приведет к распространению коронавируса.

"Из-за введения масочных или масочно-перчаточных режимов в стране растет количество медицинских отходов, которые сейчас такими не считаются. Одноразовые маски и перчатки люди выбрасывают в обычные урны или мимо них, хотя средства защиты могут быть инфицированы, могут заразить другие отходы и тех, кто с ними работает", - сообщили в пресс-службе "Гринпис".

По подсчетам экологов, в Москве каждый день образуется минимум 18 тонн потенциально зараженных отходов.

В "Гринпис" отмечают, что в России "давно стояла проблема сбора и утилизации медицинских отходов от населения, а пандемия коронавируса ее только обострила и сделала видимой". "Лечебные учреждения и аптеки давно собирают и утилизируют медхотходы отдельно, но в городах таких систем нет", - добавили в организации.

В РоссииРоспотребнадзор заявил о праве магазинов отказать в обслуживании клиентам без масокЧитать подробнее

В своем обращении к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, с которым ознакомился "Интерфакс", "Гринпис" просит дополнить методические рекомендации по определению комплекса мероприятий и показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер в условиях распространения коронавируса, положением о создании системы для раздельного накопления гигиенических масок и перчаток во всех общественных местах: на остановках общественного транспорта, у станций метро и в шаговой доступности на улицах в городах, где введен обязательный масочно-перчаточный режим. Также "Гринпис" считает необходимым утилизировать отходы из контейнеров как медицинские, чтобы предотвратить распространение инфекции.

В "Гринпис" подчеркнули, что подобные меры уже предприняла Иркутская область. В столице Казахстана Алма-Ате начали устанавливать урны для сбора и утилизации использованных медицинских масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты. В странах-членах ЕС организованы системы сбора лекарств, позволяющие людям возвращать ненужные препараты непосредственно в аптеки. Примеры работающих систем также есть в Китае, Таиланде и Индии.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил о рисках в связи с бытовой утилизацией масок для защиты от COVID-19. Он считает, что они после использования населением "должны быть обезврежены и утилизированы так же, как медицинские средства индивидуальной защиты".

Вместе с тем представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович считает, что использованные гражданами маски, применяемые в целях защиты от коронавируса, могут утилизироваться как обычные бытовые отходы.

Гринпис Greenpeace Роспотребнадзор коронавирус

Новости по теме

Новости

Почти каждый десятый россиянин на "удаленке" заявил о потребности в помощи психолога

Более 70% работающих россиян признали, что нуждаются в дополнительном заработке

Пандемия коронавируса

В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 849 человек

В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 849 человек
Пандемия коронавируса

Сибирские ученые представили прототип модели распространения COVID-19

Сибирские ученые представили прототип модели распространения COVID-19

ФСБ пресекла деятельность ОПГ, сбывавшей крупные партии героина

Россияне из 14 стран вернутся на родину спецрейсами с 21 по 26 мая

Глава района в Адыгее подал в отставку после массового заражения COVID-19 на похоронах

В Москве и области выпадет мокрый снег

В Москве и области выпадет мокрый снег

Госдуме предложили вывести дефицитные товары из-под российских контрсанкций

В Подмосковье частично включили отопление в жилых домах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');