В Тульской области завели дело из-за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Жительница Тульской области стала фигуранткой уголовного дела по статье "Реабилитация нацизма", сообщила в четверг пресс-служба главного управления Следственного комитета РФ (СКР) по региону.

"По предварительным данным, 8 мая девушка, находясь у себя дома, зарегистрировалась на сайте "Бессмертный полк - онлайн", после чего разместила на нем фотографию Адольфа Гитлера, указав его как Героя Великой Отечественной войны и Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Ранее в мае стало известно, что СКР завел уголовные дела по факту размещения в интернете фотографий Гитлера и Генриха Гиммлера под видом советских воинов в рамках виртуальной акции "Бессмертный полк". Это, как считают в ведомстве, было сделано "с целью одобрения нацистских преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге".

По данным СКР, к совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном - иностранные граждане. 16 мая официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала "Интерфаксу", что по данному делу задержаны четверо подозреваемых.

Все они - граждане России. По словам Петренко, причастными к преступлению оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. В их отношении были возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, фигурантов допрашивают следователи, рассказала ранее представитель СКР.