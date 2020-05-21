Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:03Заразились
на 21.05В России 317 554+8 849В мире 4 996 472+98 980

В Тульской области завели дело из-за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Жительница Тульской области стала фигуранткой уголовного дела по статье "Реабилитация нацизма", сообщила в четверг пресс-служба главного управления Следственного комитета РФ (СКР) по региону.

"По предварительным данным, 8 мая девушка, находясь у себя дома, зарегистрировалась на сайте "Бессмертный полк - онлайн", после чего разместила на нем фотографию Адольфа Гитлера, указав его как Героя Великой Отечественной войны и Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Ранее в мае стало известно, что СКР завел уголовные дела по факту размещения в интернете фотографий Гитлера и Генриха Гиммлера под видом советских воинов в рамках виртуальной акции "Бессмертный полк". Это, как считают в ведомстве, было сделано "с целью одобрения нацистских преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге".

По данным СКР, к совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном - иностранные граждане. 16 мая официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала "Интерфаксу", что по данному делу задержаны четверо подозреваемых.

Все они - граждане России. По словам Петренко, причастными к преступлению оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. В их отношении были возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, фигурантов допрашивают следователи, рассказала ранее представитель СКР.

Тульская область СКР Бессмертный полк ВОВ

Новости по теме

Новости

Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Закон о создании единой базы данных жителей РФ принят Госдумой

Зюганов заявил, что ожидает проведения парада Победы 24 июня

В Россию вернулся сооснователь "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили

Экономический кризис

Книгоиздатели оценили потери по итогам года в 15 млрд рублей при хорошем сценарии

Книгоиздатели оценили потери по итогам года в 15 млрд рублей при хорошем сценарии

Возбуждено дело о причинении ущерба Татфондбанку на 41 млрд рублей

Пандемия коронавируса

Власти Чечни запретили любое передвижение по региону во время Ураза-Байрама

Власти Чечни запретили любое передвижение по региону во время Ураза-Байрама

"Гринпис" призвал собирать и утилизировать маски и перчатки отдельно от других отходов

Почти каждый десятый россиянин на "удаленке" заявил о потребности в помощи психолога

Более 70% работающих россиян признали, что нуждаются в дополнительном заработке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');