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Жителей Казани и Перми заподозрили в публикации фото нацистов под видом героев войны

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - СКР возбудил уголовные дела на двух жителей Поволжья, подозреваемых в публикации фотографий Гитлера и генерала Власова на сайте "Банк памяти", сообщает пресс-служба ведомства в субботу.

По версии следствия, не позднее 4 мая этого года житель Казани Мухаммед Эль-Айюби разместил в "Банке памяти" фотографию Гитлера и сопроводил фото подписью "Гилтер Адик".

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Также следователи установили, что житель Перми Даниил Шестаков не позднее 5 мая разместил на том же сайте фото советского военачальника Андрея Власова, в ходе Великой Отечественной войны перешедшего на сторону гитлеровской Германии.

Уголовные дела возбуждены по статье о реабилитации нацизма (ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).

Следователи СК России провели допросы подозреваемых и обыски по местам их жительства.

СКР Казань Пермь Банк памяти Гитлер

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