В Кабардино-Балкарии пациент с коронавирусом выпал из окна госпиталя

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Кабардино-Балкарии пациент 1945 года рождения, лечившийся от коронавирусной инфекции, погиб, выпав из окна четвертого этажа, сообщил региональный Минздрав в инстаграме.

Это произошло в госпитале особо опасных инфекций N2 в Кабардино-Балкарии, где проходят лечение зараженные коронавирусом.

Пациент был госпитализирован 12 мая. Он шел на поправку, в понедельник 25 мая его планировали выписать, отметили в министерстве.

Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.