Житель Вилюйска погиб при попытке сбежать из обсерватора

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Вилюйске при попытке сбежать из обсерватора погиб 52-летний мужчина, у которого заподозрили заражение коронавирусом, сообщил в инстаграме глава Вилюйского района Якутии Сергей Винокуров в инстаграме.

По его словам, мужчина пытался вылезти через окно третьего этажа, сорвался и разбился насмерть. Это была не первая его попытка к бегству.

Пациента поместили под наблюдение, поскольку он контактировал с женщиной, у которой подтвердилось заражение. У него самого тесты были отрицательные, 21 апреля его должны были выписать.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов об этом инциденте.

В Якутии зарегистрировано 116 случаев заражения коронавирусом, 16 человек уже выздоровели. По словам Винокурова, в Вилюйском районе подтвердилось три случая заражения.