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Якобашвили продаст контроль в компании-производителе круп и хлопьев

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Бизнесмен Давид Якобашвили получил разрешение ФАС на продажу контрольного пакета в 51% в компании "Арчеда-Продукт" (Волгоградская область, производит крупы и хлопья). Из сообщения ФАС известно только, что покупатель - физлицо, гражданин России.

Якобашвили подтвердил "Интерфаксу" намерение продать пакет в "Арчеде", но отказался назвать покупателя до завершения сделки.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Якобашвили принадлежит 88% компании, владельцем 9% является Сергей Воронцов, 3% - генеральный директор "Арчеда-Продукт" Виталий Кравченко

Выручка компании в 2019 году составила 454,3 млн рублей против 486,4 млн рублей в 2018 году, чистая прибыль выросла до 14,5 млн рублей с 12,2 млн рублей годом ранее.

Как писал в апреле "Коммерсантъ", интерес к компании проявлял крупный производитель бакалейных товаров "Эссен продакшн АГ", владеющий брендом "Махеевъ".

Якобашвили - один из основателей компании "Вимм-Билль-Данн", которую впоследствии за $5,8 млрд купила PepsiCo. После этой сделки бизнесмен сосредоточился на частных инвестициях. Он, в частности, является владельцем музея "Собрание" - частной коллекции, художественный фонд которой насчитывает порядка 20 000 экспонатов. Основа коллекции - самоиграющие музыкальные инструменты и механические редкости.

"Арчеда-продукт" выпускает около 50 наименований круп и хлопьев под брендами "Крупно" и Delika, а также под собственными торговыми марками сетей. Мощность переработки превышает 50 000 тонн сырья в год. В 2019 году оборот компании был на уровне 340 млн рублей без НДС, сообщили в "Эссен продакшн АГ". По данным Nielsen, около 66% продаж "Арчеда-продукт" может приходиться на СТМ и оптовый сегмент.

Вимм-Билль-Данн Давид Якобашкили Махеевъ Арчеда-продукт Эссен продакшн ФАС

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