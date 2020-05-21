Петербуржец попросил суд обязать Смольный бесплатно выдавать маски и перчатки

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал административный иск местного жителя Сергея Алейникова к городскому правительству и губернатору города Александру Беглову.

Как сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов северной столицы, поводом для оспаривания стал пункт в постановлении Смольного, предписывающий обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах с 12 по 31 мая. Алейников считает, что имеет право на бесплатное обеспечение средствами индивидуальной зашиты, а власти его нарушают.

Истец просит суд признать недействующим с момента издания соответствующий пункт в постановлении Смольного. Кроме того, мужчина требует обязать городское правительство организовать пункты бесплатной выдачи масок и перчаток, а также приостановить применение административного наказания за нарушение "масочно-перчаточного режима".

К производству заявление пока не принято.

Как сообщалось, 19 мая Санкт-Петербургский городской суд принял к производству аналогичный иск. Местный житель Александр Матвеев просит отменить обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в магазинах, общественном транспорте, такси. Дело рассмотрят 26 мая.

Московские иски

Ранее жители Москвы и Петербурга пытались оспорить в судах как решения принудительно поместить их на карантин, так и решения о введении режима самоизоляции или пропускного режима. Суды такие иски отклоняют.

В апреле московский муниципальный депутат Денис Шендерович и еще 11 человек подали иск к мэру Сергею Собянину и потребовали признать незаконным введение цифровых пропусков для передвижения по городу. Они считают, что ограничение передвижения граждан возможно только при объявлении карантина и при соответствующем предписании главного санитарного врача страны. Суд они проиграли.