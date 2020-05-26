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Городской суд Петербурга отказался отменить масочно-перчаточный режим

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отклонил иск петербурженки Александры Матвеевой, которая просила признать незаконным пункт постановления Смольного о введении масочно-перчаточного режима в городе и отменить его. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

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Матвеева заявила, что она против ношения перчаток, так как это доставляет дискомфорт: руки в них потеют, и может начаться контактный дерматит. В ношении маски она вообще не видит смысла в ситуациях, когда люди не дышат друг на друга и не контактируют между собой.

Суд ей отказал.

Администрация Петербурга ввела перчаточно-масочный режим после вторых майских праздников.

Мир спрятался за маской

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