Городской суд Петербурга отказался отменить масочно-перчаточный режим

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отклонил иск петербурженки Александры Матвеевой, которая просила признать незаконным пункт постановления Смольного о введении масочно-перчаточного режима в городе и отменить его. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Матвеева заявила, что она против ношения перчаток, так как это доставляет дискомфорт: руки в них потеют, и может начаться контактный дерматит. В ношении маски она вообще не видит смысла в ситуациях, когда люди не дышат друг на друга и не контактируют между собой.

Суд ей отказал.

Администрация Петербурга ввела перчаточно-масочный режим после вторых майских праздников.