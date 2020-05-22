Вирус не успел испугать финрынки всерьез - панику залили дешевой ликвидностью центробанков. Обзор

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Экономический кризис, спровоцированный карантинными мерами по всему миру в борьбе с распространением пандемии COVID-19, вызвал ощутимое падение мировых фондовых рынков в начале весны. Однако обвал довольно быстро сменился восстановлением на фоне стимулирующих мер мировых центробанков, несмотря на скатывание многих экономик в рецессию. Относительно быстрое восстановление финансовых рынков привело к тому, что инвесторы не успели по-настоящему сильно испугаться и понести ощутимые потери, полагают опрошенные "Интерфаксом" эксперты инвесткомпаний.

Кризис кризису рознь

По мнению директора по инвестициям компании General Invest Фелипе Де Ла Роса, каждый кризис отличается от других не только уровнем волатильности, но и поведением разных классов активов, поэтому влияние на инвесторов может существенно отличаться. Например, в 2008 году финансовый кризис был спровоцирован проблемами на долговом рынке, следовательно, влияние на облигационную часть портфелей было значительнее, чем во время текущего кризиса. Другой фактор, который заметно отличает текущий кризис от предыдущих - скорость падения, которая в этот раз была выше, в частности, из-за растущего влияния алгоритмических стратегий на фондовый рынок. Но, с другой стороны, и скорость восстановления тоже была довольно высокой.

Руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса ГК "Финам" Дмитрий Леснов отмечает, что кризисы 2008 года, 2014 и 2020 годов являются разными по своей структуре, в том числе с точки зрения клиентского опыта. Кризис 2008 года отличался более массовыми и масштабными потерями среди клиентов, потому что ему предшествовал взрывной рост почти всего спектра акций всех секторов экономики. И клиенты, привыкшие получать сверхприбыли в течение продолжительного периода до 2008 года, держали позиции с большими плечами (маржинальные позиции), и как следствие, значительная их доля понесла огромные финансовые потери. Было очень большое количество принудительных закрытий (так называемых маржин-коллов). Это был первый кризис, который массово затронул инвесторов на фондовом рынке в России.

Кризис 2008 года отпугнул с рынка клиентов с повышенным "аппетитом к риску". После этого кризиса на рынок начали приходить клиенты, которые придерживались существенно более консервативных стратегий и осторожно использовали инструменты приумножения капитала. Поэтому кризисы 2014 и 2020 годов хоть и привели к финансовым потерям для ряда инвесторов, все-таки не выглядели столь драматично, как это было в 2008 году.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, текущий кризис ударил по инвесторам слабее. "Он не был неожиданным, и строго говоря, на фондовом рынке пока нет кризиса, сравнимого с кризисом 1998 и 2008 годов. Кризис - это когда крупные игроки рынка ликвидируют свои позиции, и в такой ситуации котировки летят вниз по 7-10% в день, игнорируя технические поддержки", - пояснил он в интервью "Интерфаксу".

Опытный инвестор меньше рискует

По словам руководителя департамента интернет-брокера компании "БКС Брокер" Игоря Пимонова, "часть инвесторов понесла умеренные убытки с начала года, часть смогла получить прибыль". Многие клиенты придерживаются инвестиционных стратегий, то есть инвестируют свои средства на долгий срок - часть этих клиентов после мартовских событий еще увеличивали свои вложения на более низких ценовых уровнях. Самые большие потери в этом кризисе понесли клиенты-спекулянты, которые к середине февраля держали длинные позиции с использованием заемных средств, но таких клиентов оказалось порядка 5% от всех активных клиентов. Такие игроки потеряли более 50% от величины своих депозитов, так как принудительное закрытие позиций начинается от этих значений убытков.

"Мы наблюдаем значительный приток клиентов в БКС в марте и апреле (в марте пришло более 19 тыс. новых клиентов, в апреле - более 15 тыс.), в предыдущие годы при резких движениях приток новых клиентов и средств тоже увеличивался. Клиенты стараются купить подешевевшие активы и/или купить валюту. Меньше всего при подобных кризисных явлениях или панике страдают владельцы сбалансированных портфелей, в которых есть активы с фиксированной доходностью и акции, номинированные в разных валютах", - сказал Пимонов "Интерфаксу".

Начальник отдела анализа финансовых рынков компании "КИТ Финанс Брокер" Анна Устинова отмечает, что в целом инвесторы извлекли уроки из предыдущих кризисов 2008 и 2014 годов, что было заметно по их прохладному отношению к иностранной валюте - сильных перетоков средств в доллар не наблюдалось. Между тем, общая активность инвесторов возросла, были те, кто на падении распродавали активы, фиксируя убытки, а были и те, кто "усреднялся", докупая акции на падении - последние смогли поучаствовать в отскоке в апреле-мае.

По оценке Верникова из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент", инвесторы сейчас стали более осторожными, повысилась их финансовая грамотность. Есть, конечно, игроки, которые не учитывают, что раз в два года прилетает "черный лебедь" и волатильность рынка сильно увеличивается, но таких игроков сейчас меньшинство. В 2008 году часть трейдеров воспринимали биржу как казино: "два счета я слил и хочу еще раз попробовать", но сейчас таких игроманов почти нет. В моде более консервативные стратегии. Убытки этой весной, конечно, были по "маржин-коллам", но массовый характер они не носили, отмечает эксперт.

"Финансовое состояние инвесторов сейчас можно охарактеризовать как относительно стабильное, так как количество спекулянтов ощутимо меньше, чем в кризис 2008 года. Инвесторы помнят ситуации кризиса 2008 года и даже 1998 года и хотят теперь один раз купить акции "на дне" и продать их через год, но пока рынок не дает такой возможности. Люди открывают счета в брокерских компаниях и на фоне разговоров о кризисе ждут падения котировок акций. Но пока кризиса на фондовом рынке нет. Никакого обвала акций на 80-90% нет и в помине, а некоторые бумаги вообще не упали ("Норникель")", - сказал аналитик.

Верников также отметил рост оборотов торгов на "Московской бирже" в апреле и некоторое увеличение в операциях доли физических лиц. "Однако спекулянты сейчас погоды не делают, а учитывая, что 90% мелких спекулянтов проигрывают свое депо уже через полгода, обороты на бирже могут уменьшиться", - считает аналитик.

Как отмечает начальник управления маркетинговой аналитики компании "Открытие Брокер" Денис Камынин, прошедшие не один кризис российские инвесторы знают, что глубокие коррекции - это отличная возможность для наращивания долгосрочных позиций. "Если раньше клиенты в подобных ситуациях в спешке выводили деньги со счетов, то с начала мартовского падения рынков клиенты активно вносили свежие денежные средства и ждали конца падения рынка, чтобы купить российские акции по приемлемым ценам. В данный момент эта стратегия приносит результат".

Например, 10 марта, когда российский рынок акций открылся после длинных выходных и резкого снижения мировых цен на нефть, клиенты - физические лица завели за день более 2 млрд рублей, $14 млн и 5 млн евро. Клиенты совершили более 8 тыс. операций зачисления средств на брокерские счета, что почти в 5 раз больше среднедневного количества. А количество рыночных сделок клиентов в этот день превысило обычный среднедневной показатель более чем в 2,5 раза, констатирует эксперт.

Сейчас эта тенденция продолжается, но объемы зачислений постепенно снижаются. "После зачисления средств в марте мы наблюдали формирование портфелей в основном из российских ценных бумаг "первого эшелона". Была незначительная часть клиентов, совершающая спекулятивные операции на срочном и валютном рынках "Московской биржи". На текущий момент отмечается спад транзакционной активности клиентов при практически нулевом оттоке средств, что говорит о том, что инвесторы заняли выжидательную позицию и наращивают позиции в деньгах, чтобы при первой возможности (просадке) докупить по интересным ценам приглянувшиеся им инструменты", - отмечает Камынин.

"Массового вовлечения в торговлю "с плечом" c наступлением этого кризиса мы не наблюдаем. Это связанно с тем, что в рынок вышли новые клиенты - вчерашние депозитчики, которые не готовы к высокорискованным операциям. Так, количество клиентов, пользующихся маржинальным кредитованием, в марте увеличилось чуть более чем на треть от стандартных среднемесячных показателей. В прошлые кризисы такой рост существенно превышал 50%. Закрытия позиций по "маржин-коллам", конечно, были, но это были единичные случаи - в основном это коснулось позиций на срочном рынке", - сказал Камынин.

Он отметил, что весенняя коррекция рынка практически не сказалась на поведении частных инвесторов. "Уровень оттока клиентской базы оказался в рамках нормы (даже несколько меньше стандартных показателей), панического бегства из активов мы не наблюдали. Наоборот, коррекция позволила многим инвесторам сформировать портфели бумаг по низким ценам и получить двузначную прибыль по отдельным сделкам в течение нескольких недель. Однозначно утверждать, что по инвесторам был нанесен какой-то удар, точно не стоит. Возможно, удар был по некоторой категории спекулятивно настроенных трейдеров, но таких оказалось абсолютное меньшинство. А для клиентов, придерживающихся среднесрочной и долгосрочной стратегий инвестирования, открылось окно возможностей, которым они и воспользовались", - сказал он.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, потери инвесторов в этот кризис можно твердо назвать умеренными.

"С конца прошлого года, как только стало понятно, что ЦБ РФ будет продолжать политику снижения ставок, а банки стали снижать ставки по депозитам, все большее число россиян стало открывать счета на фондовом рынке. Уже в 2019 году количество счетов и ИИС на "Мосбирже" побило все рекорды. Однако большая доля этих счетов были "мертвыми", не рабочими, поскольку их открывали в надежде перевести туда деньги и в 2020 году стартовать активной торговлей. Но пандемия сильно изменила планы граждан - многие стали осторожными", - сказал он "Интерфаксу".

"Понятно также, что новички на рынке с новыми счетами в подавляющем большинстве не участвовали в маржинальных сделках, здесь было скорее пассивное инвестирование. Отмечался рост спроса на ETF, на паи биржевых фондов, которые сами формируют позиции за человека. Кстати, к вопросу о злоупотреблении маржинальной торговлей - исторически процент таких участников на рынке всегда невысокий, и в этот раз картина тут не поменялась", - добавил аналитик.

По словам Леснова из ГК "Финам", принудительные закрытия позиций по "маржин-коллам" в этот кризис, безусловно, были. Это в основном коснулось клиентов, использующих агрессивные стратегии торговли сложными финансовыми инструментами, такими как фьючерсы и опционы. Что касается притока частных клиентов и количества заведенных средств на брокерские счета, то в марте и апреле был зафиксирован кратный рост этих показателей, что свидетельствует о повышенном интересе населения к инвестированию на фондовом рынке. Так, в апреле количество счетов в "Финаме" выросло более чем на 10 тыс., приток средств составил около 9 млрд рублей - это немногим меньше мартовского показателя, когда приток составил около 10 млрд рублей. В среднем эти показатели оказались примерно в 5 раз больше, чем в обычный период.

"Финансовое состояние наших клиентов можно охарактеризовать как стабильное. Многие имеют диверсифицированные портфели, поэтому они смогли избежать значительных финансовых потерь. Хотя, безусловно, некоторые клиенты, использующие агрессивные стратегии, из-за повышенной волатильности могли понести определенные убытки. Вместе с тем, рынки достаточно быстро начали восстанавливаться, и наши новые или действующие клиенты, которые смогли купить активы в период мартовской просадки, сейчас уже могут фиксировать значительную прибыль - за два месяца доходность в среднем составляет около 30%", - констатирует эксперт.

Финрынки отскочили благодаря центробанкам

По словам Устиновой из "КИТ Финанс Брокер", первой реакцией рынка на карантинные меры по всему миру из-за COVID-19 стала паника: распродавали все - и акции, и облигации, и евробонды. Но по мере оказания помощи со стороны мировых ЦБ (США в первую очередь) рынок постепенно адаптировался, и самые храбрые инвесторы смогли заработать даже на ультраконсервативных инструментах. В частности, хороший рост показал рынок облигаций, в том числе ОФЗ, где в марте началось настоящее ралли благодаря тому, что ЦБ РФ не стал повышать ставку.

По словам заместителя руководителя управления продаж компании "Алор брокер" Виктории Ситниковой, в начале кризиса были серьезные просадки в стоимости активов, но через месяц (конец марта - апрель) ситуация значительно выровнялась по многим акциям российских и иностранных ценных бумаг. Особо уязвимыми оказались те, кто поддался панике, а не холодному расчету - пытался выйти из активов в конце февраля и не купил их обратно в конце марта. Те, кто как был в бумагах в начале падения, так и сохранял позиции - оказались в наиболее выигрышном положении, так как рынок ощутимо упал и неплохо отскочил обратно буквально за пару месяцев на фоне беспрецедентной стимулирующей политики мировых центробанков. В целом понесенные мелкими инвесторами убытки можно оценить как умеренные. "Исключением стала история с нефтяными фьючерсами с их историческими "минусовыми" ценами и убытками, которые понесли инвесторы. К счастью, среди наших клиентов пострадавших оказалось не так много, как могло бы быть", - сказала Ситникова.

"Поведение частных инвесторов в этот кризис можно оценить как вполне стандартное, в марте-апреле их активность серьезно возросла на фоне скупки подешевевших активов и сильной волатильности рынков. В мае можно констатировать падение активности, поскольку рынки перестало так серьезно "штормить", часть акций отыграли свое падение, и интерес инвесторов оказался немного снижен. Рост объема маржинального кредитования отмечен не был. Серьезного объема убытков, связанного с массовыми маржин-коллами, по нашим клиентам мы также отметить не можем", - добавила она.

"Большинство инвесторов сейчас ждет нового падения фондового рынка и недоумевает, почему в СМИ столько плохих новостей по экономике, а котировки акций не снижаются, а только растут. Тем не менее, мировые центробанки продолжают наполнять рынки ликвидностью, также мелкие инвесторы постепенно аккумулируют свежие деньги, чтобы купить акции, когда рынок вновь снизится", - отмечает Верников из "Цериха".

Потери - умеренные, но выводы - преждевременные

По мнению Ситниковой из "Алор брокер", испуг на финрынках из-за коронавирусного кризиса еще не вполне осознан инвесторами. Всемирная эпидемиологическая ситуация заставила многих переосмыслить свои действия, а опыт, полученный из прошлых кризисов, смог сгладить панику на рынках. "Что касается вопроса, сильнее ли ударит текущий кризис, предполагаем, что инвесторы могут ощутить масштаб кризиса немного позднее. Два месяца "выключенной" экономики или более, в зависимости от развития ситуации, станут серьезными последствиями для экономики, которая сейчас практически встала. Уже запущен маховик банкротств компаний, роста безработицы, резко снижается потребление и растет социальное напряжение", - сказала она.

По оценке Устиновой из "КИТ Финанс Брокер", еще рано делать окончательные выводы относительно того, как сильно затронул кризис частных инвесторов. Одно можно сказать с уверенностью, что в условиях снижения процентных ставок и сильнейшего падения рынка США, в сторону инвестирования стало смотреть большее количество физлиц. Многие пришли на рынок и успели закупиться на мартовском "дне", и сейчас их счета в "плюсе" - то есть они получили положительный опыт в начале работы с рынком. Это позитивный фактор, так как мотивирует на дальнейшую работу и изучение принципов инвестирования, считает эксперт.

По словам Абелева из ИК "Риком-Траст", пока сильного роста активности инвесторов ждать не стоит, все-таки окончательно пандемия не пройдена, и к тому же есть риск второй волны COVID-19. Поэтому те, кто открыл счета еще в 2019 году, все еще находятся в ожидании, может, даже пополняют свою долю "кэша" на этих счетах для покупок в будущем. Прицел таких инвесторов направлен на поиски акций на исторических минимумах. Это видно на ряде секторов, которые пострадали больше остальных. Например, в США наибольшие убытки несут отельеры, круизные и авиакомпании, рестораны и сети питания.

"Пока общее впечатление от кризиса до конца не сложилось, потому что он продолжается, экономики многих стран находятся в стадии рецессии. По тем инвесторам, кто к концу февраля уже был в позициях, кризис, конечно, ударил, но не думаю, что сильнее, чем в 2008 году. Тогда, 12 лет назад, кризис накрыл абсолютно все сферы, и пострадали все классы активов. А текущий кризис оставил незатронутыми телекомы, ненефтяных экспортеров, золотодобывающие и фармацевтические компании, а также ритейлеров - они, наоборот, только выиграли от этой истории", - пояснил Абелев "Интерфаксу".

По мнению Леснова из "Финама", приток свежих частных средств на фондовый рынок сейчас происходит за счет клиентов, которые ищут более доходную альтернативу банковским вкладам. Эти клиенты характеризуются более острожным подходом к инвестированию, они, как правило, выбирают надежных эмитентов облигаций (ОФЗ, или "квазигосударственных" эмитентов), а также предпочитают вкладывать (без маржинального кредитования) в акции ведущих компании с горизонтом инвестирования в несколько лет. Ведь всем известно правило: чем больше срок, тем выше вероятность получения дохода, добавил представитель "Финама".

В сравнении с западом

По оценке директора по инвестициям General Invest Фелипе Де Ла Роса, с начала текущего года в лучшем положении оказались те инвесторы, которые проинвестировали в глобальные акции, а именно американские, по сравнению с теми, кто держал в портфеле акции российских компаний - эти бумаги сильнее остальных пострадали от последствий пандемии, в частности, преимущественно из-за обвала цен на нефть.

По оценке Устиновой из "КИТ Финанс Брокер", если сравнивать инвестиции в рынки акций США и России, то инвестиции в американские бумаги оказались прибыльнее после прохождения первого кризисного пика. Так, на сегодняшний день американский индекс S&P 500 находится ниже "докороновирусного" уровня на 10%, многие акции сильно отскочили, дав инвесторам быстро заработать 30-40% и более. Российский долларовый индекс РТС из-за девальвации рубля ощутимо отстает в восстановлении, ему до январских пиков расти еще более 30%, отмечает аналитик.

Абелев из ИК "Риком-Траст" также отмечает, что те, кто вкладывался в иностранные инструменты, получили меньше убытков только потому, что "там больше диверсификация". "Мы сейчас не говорим об акциях отдельных компаний, поскольку понятно, что покупка, например, акций "Хилтона" или "Боинга" принесла инвесторам мощнейшие убытки. Тем не менее, на рынке США инвесторы в процентах потеряли меньше, чем в России. Для российских физлиц выигрышной оказалась стратегия покупки в портфель акций иностранных компаний в пропорциях "3 к 1" или "3 к 2" относительно российских активов, отмечает Абелев.

По мнению Ситниковой из "Алор брокер", благодаря валютной переоценке активов, стратегия инвестирования в акции иностранных компаний выглядит перспективнее, с учетом отраслевых предпочтений. Например, если инвестор вкладывал в финансовый или транспортный секторы США, валютная переоценка уже не кажется такой выигрышной. Визуально индекс S&P 500 выглядит внушительно, и складывается впечатление, что акции отыграли большую часть потерь. Впрочем, если посмотреть на индекс более детально, то становиться ясно, что весь рост обеспечивает небольшой пул акций технологического сектора (так называемого FAANG), а вот представители других секторов либо совершили отскок, либо могут даже обновлять мартовские минимумы, отмечает эксперт.

По словам Леснова из "Финама", наименьшие потери в этот кризис понесли те клиенты, инвестиционные портфели которых в большей степени диверсифицированы и включают ценные бумаги разных компаний (разных стран и разных секторов экономики). Многие брокеры, в том числе "Финам", конечно, сейчас предоставляют возможность торговли на рынках многих стран с единого счета. "При наличии такого сервиса у вашего брокера и должной поддержки со стороны инвестиционного советника, составить такой диверсифицированный портфель не составляет труда", - заключил Леснов.