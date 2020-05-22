Голикова заявила об ожидании существенного роста смертности от COVID-19 в мае

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В России ожидается серьезное увеличение показателя смертности в мае, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в пятницу.

"Наш анализ, а также плавное смещение кривой развития эпидемии в России вправо по срокам, говорит о том, что серьезное увеличение показателя смертности будет зафиксировано в мае", - сказала Голикова, добавив, что о тенденции свидетельствуют оперативные данные за три недели.

По словам Голиковой, официальные данные о причинах смертности по апрелю будут получены 29 мая, это предусмотрено федеральным планом статистических работ. "При этом хочу отметить, что в отличие от других стран, в России оформляется во всех 100% случаях медицинское свидетельство о смерти, где фиксируются все обстоятельства смерти, включая место, причины и так далее. Таким образом, статистика России, в отличие от других стран мира, по заболеваемости и смертности имеет сплошной и полицевой характер", - рассказала она.

Она добавила, что при установлении причин смерти используются единые международные требования, которые 20 апреля были сформированы ВОЗ.

"Введенный с начала эпидемии ежедневный мониторинг за выявленными новыми случаями, и, к сожалению, показателями смертности позволяет нам иметь полное понимание о развитии ситуации, ее предсказуемости и прогнозе", - пояснила Голикова.

"Возможности нашей системы здравоохранения позволяют бороться за каждую жизнь. Мы пытаемся спасти максимальное количество пациентов, но болезнь и хронические заболевания не всегда заканчиваются благоприятным исходом", - подчеркнула она.

Темпы прироста заболеваемости резко снизились

Голикова заявила о стабилизации ситуации с распространением коронавируса в России: за последние десять дней снижение темпов прироста составило более 22,5%. Она уточнила, что темп роста в среднесуточном измерении снизился до 3,7% на отрезке этих 10 дней, по состоянию на сегодня он составил 2,8%.

Голикова напомнила, что показателем оценки ситуации с коронавирусом в РФ является коэффициент распространения инфекции, который не должен превышать единицу. "Наша цель состоит в том, чтобы, наращивая выявление новой коронавирусной инфекции, не допускать превышение этого показателя и поступательно его снижать до значения 0,5 и менее", - сказала вице-премьер.

Вице-премьер отметила, что система здравоохранения России смогла выдержать испытание новой коронавирусной инфекцией и адекватно отреагировать на вызов.

"Сегодня, несмотря на все сложности и мрачность прогнозов, которые давались, мы можем твердо сказать, что медицинская система выдержала это испытание. Мы закупили и произвели оборудование, развернули коек (...) 166,3 тыс., кратно нарастили тестирование, мобилизовали и обучили медицинский персонал, и, что очень важно, мы накопили опыт лечения инфекции", - сказала она.

Коэффициент распространения инфекции (Rt) в России, по данным на пятницу, составил 0,93 (21 мая - 0,91, 20 мая - 0,92, 19 мая - 0,89, 18 мая 0,90). В Москве Rt на текущий момент составляет 0,79 (накануне - 0,74, 20 мая - 0,75, 19 мая - 0,72, 18 мая - 0,73, 17 мая - 0,77).

Если рассчитывать показатель Rt для регионов России без учета Москвы, то он до сих пор не перешагнул обозначенную Роспотребнадзором первую планку в 1,0 и колеблется в последнюю неделю около единицы в коридоре 1,08 - 1,02 (сейчас составляет 1,02, накануне - 1,03, в среду и во вторник - 1,05).