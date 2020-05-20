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Собянин спрогнозировал рост смертности от коронавируса в Москве в мае

В последние дни в больницы поступают около 1000 тяжелобольных в сутки

Собянин спрогнозировал рост смертности от коронавируса в Москве в мае
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Москве больницы принимают в день около 1000 человек, зараженных коронавирусом и в тяжелом состоянии, этот показатель в последнее время снизился, заявли мэр Сергей Собянин. По его словам, в мае смертность зараженных, как ожидается, будет выше, чем в апреле.

Пандемия коронавируса

"Тяжелобольные находятся в стационарах, в том числе в реанимации, по две-три недели. И этот накапливающийся объем создает большую нагрузку с одной стороны на систему здравоохранения, с другой стороны генерирует высокую смертность, которая в мае будет значительно больше, чем в апреле", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По оценке мэра, система здравоохранения начала потихоньку разгружаться. Ежедневно в больницах находятся около 1700 тяжелых и крайне тяжелых больных, это среднестатистическая величина за последние три недели, отметил он.

При планировании дальнейших шагов следует понимать, что город остается "на высокой стадии заболеваемости", добавил чиновник.

Число поступающих тяжелобольных - 1000 в день - вернулось к уровню месячной давности, то есть, к 20-м числам апреля, сказал Собянин. Статистику снижения заболеваемости он назвал "закрепившимся трендом".

21 мая мэрия обсудит с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главврачами больниц, когда можно будет начать возвращение к приему плановых больниц.

"Мы в ближайшее время будем планировать постепенный возврат к нормальной работе системы здравоохранения. Тем более, что количество коек, занятых под ковидных больных, сокращается практически в ежедневном режиме", - заявил Собянин.

Возобновление планового лечения он назвал критичным вопросом, поскольку "мы уже практически два месяца откладываем плановую госпитализацию, это рано или поздно все равно аукнется всем, в первую очередь, конечно, гражданам".

Ранее 20 мая о возможном начале разгрузки мощностей системы здравоохранения, переоборудованных под COVID-19, заявили премьер-министр Михаил Мишустин и вице-премьер Татьяна Голикова. Они сказали, что несколько регионов могут приступать к смягчению карантинных мер.

Москва, несмотря на уменьшение статистики по ежедневному приросту заболеваемости, остается лидером по заражениям. За последние сутки в столице выявили 2 699 новых случаев COVID-19, общее число диагнозов выросло до 152 306.

Госпиталь в "Крокус Экспо" для пациентов с COVID-19

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Хроника 09 января – 20 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин коронавирус Михаил Мишустин Татьяна Голикова Михаил Мурашко

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