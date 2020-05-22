В Госдуме заявили об отсутствии данных о смертности среди медиков от COVID-19

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Официальной статистики по смертности медицинского персонала от коронавируса в России пока не существует, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"Официального подсчета нет. Понятно, что ситуация, которая складывалась в первые дни, когда защита медработников была несовершенна, а COVID-позитивные пациенты без клинической симптоматики попадали в "нековидные" госпитали, могла приводить к увеличенному числу инфицированных медицинских работников в условиях большой вирусной нагрузки", - сказал Морозов "Интерфаксу" в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

Депутат добавил, что во вторник, 26 мая рабочая группа думского комитета по охране здоровья обсудит нормы защиты медицинского персонала, работающего как в "ковидных" госпиталях, так и в "зеленой зоне".

"На правительственном часе с министром здравоохранения я выступил с инициативой создания федерального стандарта безопасности медицинских работников для работы на всех уровнях, стандарт безопасности работы. Он должен включать в себя не только и не столько средства защиты, но и все регламенты - как работать, где работать", - отметил Морозов.

Во вторник издание "Медиазона" опубликовало собственные подсчеты, согласно которым доля медицинских сотрудников среди всех погибших от коронавируса в России выше, чем в других странах - 186 человек, или около 7%. В отсутствие официальных данных журналисты использовали онлайн-список памяти погибших от коронавируса медицинских сотрудников, ведущийся от имени их коллег.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в пятницу на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке, что в России ожидается серьезное увеличение показателя смертности в мае. По ее словам, официальные данные о причинах смертности по апрелю будут получены 29 мая, это предусмотрено федеральным планом статистических работ.