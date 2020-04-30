Песков призвал не недооценивать риск второй волны коронавируса

Решения по выходу из карантина потребуют большой осторожности

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Решение о смягчении ограничений в связи с коронавирусом будет сложным, оно потребует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Риск очень большой - возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения", - сказал Песков в интервью RTVI.

Он напомнил, что президент поручил "подготовить прикидки такого плана" к 5 мая.

Представитель Кремля подчеркнул, что "эта поэтапность - самое сложное решение для всех стран, она для всех стран разная - кто-то идет более осторожно и растягивает процедуру выхода по времени, кто-то действует более решительно".

Также он отметил, что России удалось избежать катастрофического "итальянского сценария" развития эпидемии.

Песков напомнил о словах главы больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который заверил Владимира Путина, что Россия готова даже к итальянскому сценарию.

"Сейчас можно сказать, что по итальянскому сценарию мы не пошли", - отметил представитель Кремля.

Он объяснил это тем, что "во время были приняты жесткие решения по самоизоляции, были предприняты достаточно эффективные усилия для убеждения людей сидеть дома, эффективно и быстро удалось нарастить коечный фонд для приема больных".

"Повторяю, катастрофического сценария нам удалось избежать. Но не чудом, а благодаря принятым мерам", - подчеркнул Песков.