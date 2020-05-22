В Москве в реанимацию привезли главу Координационного центра мусульман Северного Кавказа

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В институт Пирогова в Москве в реанимацию положили председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтия Карачаево-Черкесии Исмаила-хаджи Бердиева. Его доставили в столицу из Карачаево-Черкесии, сообщил заместитель муфтия республики Ибрагим-хаджи Катчиев.

Ранее у больного подозревали коронавирусную инфекцию.

Как Бердиев себя чувствует в реанимации, его заместитель не знает.

Ранее Бердиев рассказывал "Интерфаксу", что первый тест на коронавирус у него дал положительный результат, а второй - отрицательный.

22 мая, имамы в 130 мечетях КЧР, а также жители региона, находясь в своих домах, около полудня совершили коллективную молитву за здоровье Бердиева, а также всех людей, которые сейчас болеют.