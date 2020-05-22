Хуснуллин потребовал открыть ЦКАД до конца этого года

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье планируется завершить до конца 2020 года, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Как я и говорил, перевели работу по ЦКАДу в штабной режим. Сегодня провели еженедельное заседание. Очень проблемный объект, который мы обязаны открыть в этом году. Сроки уже переносились не один раз, поэтому больше допустить срывов не можем", - написал Хуснуллин на своей странице в фейсбуке.

Он добавил, что не везде идет активное строительство. Но подрядчики первого пускового комплекса ЦКАД уверяют, что увеличат число рабочих до 2 тыс. человек.

"Собираюсь приехать и лично проверить. Дал поручение проработать дорожную карту "Автодора" совместно с Газпромом по перекладке газопроводов, которые пересекают ЦКАД. Есть проблема по перекладке сетей - проблема должна быть проработана. Жду от коллег оперативных решений!", - отметил вице-премьер.

О том, что темпы строительства ЦКАД планируется увеличить, Хуснуллин говорил еще в феврале.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. По данным "Автодора", ее протяженность составит 336,456 км (ЦКАД-1 - 49,5 км; ЦКАД-3 - 105,87 км; ЦКАД-4 - 96,846 км; ЦКАД-5 - 76,44 км и пусковой комплекс №5-3 (соединение М-10 и М-11) - 7,8 км).

Четырехполосная трасса пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно Малому и Большому московским кольцам ("Малая" и "Большая" бетонка) и должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта. Дорога пройдет в обход крупных населенных пунктов столичного региона и соединит основные вылетные магистрали - Каширское, Симферопольское, Калужское, Киевское, Минское, Волоколамское, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Горьковское и Рязанское шоссе.

На пересечении с федеральными и региональными трассами, железными дорогами построят 22 многоуровневые транспортные развязки, также предполагается строительство 72 мостов и 145 путепроводов - всего 239 сооружений.

В конце июня прошлого года правительство РФ продлило срок строительства ЦКАД до 2021 года (изначально завершение работ было намечено на 2019 год). Начало фазы эксплуатации дороги было сдвинуто с 2018-го на 2020 год, а стоимость проекта выросла до 315,864 млрд рублей.