Два Ту-142 провели 12-часовое патрулирование над нейтральными водами Тихого океана

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU -- Два российских дальних противолодочных самолета Ту-142М3 провели многочасовое патрулирование над Тихим океаном без нарушения международным норм, сообщил в субботу Тихоокеанский флот.

"Сегодня два дальних противолодочных самолёта Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полёт над нейтральными водами Тихого океана. Продолжительность полёта составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью 9000 километров", - говорится в сообщении флота, которое поступило в "Интерфакс".

Военные подчеркнули, что полет проводился в рамках программы боевой подготовки экипажей противолодочной авиации и выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.В марте Тихоокеанский флот сообщал о полете двух Ту-142 недалеко от Аляски. Тогда командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщало, что для сопровождения приблизившихся к Аляске двух российских дальних противолодочных самолетов поднимались в воздух истребители ВВС Канады и США.

Российская стратегическая авиация - Ту-160 и Ту-95МС, а также противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.