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Глава Роспотребнадзора спрогнозировала рост смертности от коронавируса

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россия прошла пик ежедневного прироста новых заболевших COVID-19, и вслед за ним ожидается подъем смертности, но это не отменяет в целом благополучного прогноза для страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"У нас будет нарастать количество погибших от коронавирусной инфекции, и это сегодня, к сожалению, очевидно. Так происходит в каждой стране. Пик количества погибших от коронавирусной инфекции идет за пиком или за верхушкой подъема (...) ежесуточной регистрации случаев заболевания", – сказала Попова в эфире телеканала "Россия-24" в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Она добавила, что в России на всех этапах COVID-19 хватало медиков и коек для заболевших. В целом, по ее словам, Россия движется по благополучному сценарию.

Попова заявила, что смертность среди медиков от коронавирусной инфекции в России существенно не отличается от общей картины смертности в стране. Она добавила, что в России знают о каждом человеке, заразившемся или скончавшемся от коронавируса.

Анна Попова Роспотребнадзор коронавирус COVID-19

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