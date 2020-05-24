Больше половины регионов РФ смогут снимать вирусные ограничения завтра

Женщина на одной из улиц Москвы Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - 44 региона России по эпидемиологическим показателям уже подошли или перешагнули порог, когда они могут переходить к первому этапу снятия ограничений, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-24" в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

По ее словам, коэффициент распространения инфекции составляет меньше единицы в 27 регионах РФ, и еще в 17 регионах он равен единице.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) – это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тысяч населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к первому этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0; ко второму этапу – при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий). В Москве Rt уже опускался ниже 0,8 (16-22 мая), но затем вновь поднялся. Столица еще не переходила к первому этапу, хотя с понедельника в столице в ограниченном режиме откроются МФЦ и начнет работать каршеринг. Московская область с субботы отменила пропускной режим.

В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уже в трети российских регионов показатель Rt опустился ниже 1,0.

По данным на утро воскресенья, как сообщалось, Rt в целом по России вырос до 0,98. Этот показатель колебался около 0,9 – 0,92 последние дни, накануне в субботу вырос до 0,97. В Москве Rt подскочил до 0,87 (накануне 0,83, 22 мая – 0,79, до этого четыре дня колебался в районе 0,72 – 0,75). Если рассчитывать показатель Rt для регионов России без учета Москвы, то он составляет 1,04 и остается в прежнем коридоре колебаний 1,08 – 1,02, в котором находится с середины мая.

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 года.