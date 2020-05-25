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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:19Заразились
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Что случилось этой ночью: понедельник, 25 мая

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Глава Роспотребнадзора спрогнозировала рост смертности от коронавируса. Пик смертности наступает после пика заражаемости. Анна Попова назвала прогноз заболеваемости по стране "в целом благополучным".

– Один человек ранен при стрельбе на Каширском шоссе. В результате стрельбы у жилого комплекса "Ясный" задержаны три человека. Пострадавший ранен дробью в ягодицу.

– Глава Тувы сообщил о своей госпитализации. Шобан Кара-оол заразился коронавирусом. Он призвал жителей Тувы соблюдать меры профилактики.

– Больше половины регионов РФ смогут снимать вирусные ограничения. Коэффициент распространения инфекции в 44 регионах равен единице или меньше. Это позволяет начать первый этап снятия ограничений.

– Депутат Гусева открестилась от публикаций о перестановках в "Единой России". Ранее СМИ сообщали о назначении Дмитрия Медведева спикером Госдумы со ссылкой на Гусеву. Депутат подаст заявление в Генпрокуратуру.

– Первая сеть 5G появилась в Швеции. Это касается только Стокгольма, но через месяц она охватит еще два города. Пока у шведов недостаточно смартфонов с поддержкой 5G.

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