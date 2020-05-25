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В "Роскосмосе" приступили к разработке пилотируемого орбитального самолета

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В "Роскосмосе" приступают к разработке пилотируемого орбитального самолета для полетов к космическим станциям, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Сейчас развитие пилотируемой программы связано как раз с созданием космопланов. Вы знаете, что и США проводят испытания, такую работу ведут. У нас есть задумка по новому пилотируемому кораблю в интересах орбитальной станции такого же плана", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Это новая работа. Сейчас и "Роскосмос", и наш головной научный институт ЦНИИМАШ приступают к этой работе. Это очень перспективная тема", - добавил он.

Рогозин напомнил о созданном в СССР многоразовом космическом корабле "Буран", для которого не было найдено применения.

"То, что было создано нашими великими дедами, оно опередило время, но сейчас это время приходит", - отметил он.

В 2018 году "Интерфакс" сообщал, что опытно-конструкторское бюро имени А.Люльки работает над созданием пульсирующего детонационного комплекса.

По словам главного конструктора проекта Александра Тарасова, данные разработки могут применяться при создании двигателей для "ракетно-космических систем и комбинированных силовых установок самолетов, способных выполнять полеты в атмосфере и за ее пределами".

17 мая на орбиту был запущен американский беспилотный космолет X-37B Космического командования ВВС США. Космолет, длина которого составляет около 9 метров, а размах крыльев - 4,5 метра, с 2010 года совершил уже пять успешных полетов для выполнения на орбите секретных экспериментов в интересах ВВС США.

Орбитальный самолет, к которому относятся и космопланы и космолеты, совмещает в себе свойства самолета и космического корабля. Аппараты данного типа способны совершать горизонтальную посадку а также выполнять полеты в атмосфере, используя подъемную силу планера.

Роскосмос Дмитрий Рогозин

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