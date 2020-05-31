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"Роскосмос" сообщил об испытании двух новых ракет в этом году

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Две новые ракеты испытает "Роскосмос" в этом году, сообщил в воскресенье официальный представитель госкоропорации Владимир Устименко.

Как он написал в твиттере, а в следующем году будет возобновлена Лунная программа.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что Россия планирует провести высадку космонавтов на Луну после 2028 года, когда начнутся испытания сверхтяжелой лунной ракеты. Он также заявил, что РФ не допустит приватизации Луны, от кого бы ни исходили подобные инициативы.

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Роскосмос Луна

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