"Роскосмос" сообщил об испытании двух новых ракет в этом году

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Две новые ракеты испытает "Роскосмос" в этом году, сообщил в воскресенье официальный представитель госкоропорации Владимир Устименко.

Как он написал в твиттере, а в следующем году будет возобновлена Лунная программа.

Но и мы на месте стоять не собираемся. Уже в этом году проведём испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу Лунную программу. Будет интересно!



(4/4) — Владимир Устименко (@VladimirUstime1) May 31, 2020

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что Россия планирует провести высадку космонавтов на Луну после 2028 года, когда начнутся испытания сверхтяжелой лунной ракеты. Он также заявил, что РФ не допустит приватизации Луны, от кого бы ни исходили подобные инициативы.

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