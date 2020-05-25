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Мишустин призвал россиян пока воздержаться от поездок за рубеж

Мишустин призвал россиян пока воздержаться от поездок за рубеж
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за рубеж. Он напомнил, что ВОЗ пока не давала рекомендаций о снятии карантинных мер на курортах.

"Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом",- сказал он заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Глава кабмина констатировал, что безопаснее провести отпуск на родине: за несколько дней отдыха за границей можно заплатить слишком большую цену.

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"В борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы", - отметил он, подчеркнув, что нужно исключить угрозу завоза COVID-19 из-за рубежа.

Мишустин пояснил, что "для многих государств доходы и от самого туризма, и от смежных с ним отраслей экономики достаточно велики и ряд зарубежных стран уже заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона этим летом".

Тем не менее, считает он, в текущих условиях возможны, кроме риска для здоровья, и трудности при возвращении домой.

Он сообщил, что с 1 июня в некоторых регионах России откроются профилактории.

"С первого июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме", - сказал Мишустин

В связи с этим он попросил глав субъектов Федерации "четко следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы создать условия для открытия курортного сезона".

Европа ослабляет карантин

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В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.Также после долгого карантина открылись парикмахерские и магазины розничной торговли. С 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны.В Чехии разрешили возобновить работу магазинам площадью до 2,5 тыс. кв. м, открылись ботанические сады, фитнес-центры, автошколы. Также людям разрешили собираться в группы до 10 человек.В начале мая в Португалии возобновили работу книжные магазины, библиотеки и архивы. С 18 мая в стране частично открылись кафе и рестораны, а также возобновили работу музеи и достопримечательности. Кинотеатры, театры и концертные залы могут открыть уже 1 июня.В Ватикане впервые с момента введения ограничительных мер открыл свои двери собор Святого ПетраВ Греции из-за очень жаркой погоды разрешили посещать пляжи. Посетителей просят соблюдать безопасную дистанцию.Возобновился чемпионат Германии по футболу. Матчи проходят без зрителей.Граждане Франции с 11 мая могут передвигаться без специальных разрешений, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.Бельгийские школьники вернулись к занятиям после карантина. И для детей, и для учителей остается правило соблюдения социального дистанцированияПремьер-министр Венгрии объявил о начале постепенного ослабления карантина в Будапеште. Ограничения на остальной части страны уже постепенно снимаются две недели.
В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.
Россия коронавирус Михаил Мишустин

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