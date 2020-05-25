Максимальное с 2004 года число россиян будет летом отдыхать дома

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Большинство россиян в этом году намерено провести летний отпуск дома, по сравнению с 2019 годом их число выросло с 44% до 61%, сообщил журналистам в понедельник директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин.

По данным ВЦИОМ, это максимальный показатель с 2004 года.

Как показал опрос социологов, проведенный накануне летнего сезона, число планирующих отправиться в отпуск на дачу также выросло с 26% в прошлом году до 31% в нынешнем. При этом число тех, кто собирается отдохнуть за границей, снизилось с 10 до 3%.

По словам Родина, с 2018 года снижается число россиян, планирующих отдых в Крыму или на Черноморском побережье Кавказа. Так, на курорты Краснодарского края собирается поехать 6%, что на 3% меньше, чем годом ранее. В Крым намерены поехать 5%, что на 1% меньше, чем годом ранее. В другие места на территории бывшего СССР собирается 1% опрошенных.

"По сравнению с прошлым годом выросла доля тех, кто относится к группе пессимистов и считает, что отдых будет хуже, чем в прошлом году. Почти в два раза больше таких. Сократилась доля тех, кто считает, что отдых будет таким же или лучше", - добавил Родин.

При этом большинство россиян считает, что их отдых пройдет примерно также, как год назад - 57%, по сравнению с прошлым годом их доля снизилась на 12%.

Исследование ВЦИОМ проходило в формате телефонного опроса, в котором ежедневно принимали участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.