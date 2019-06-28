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Только 5% россиян собрались отдохнуть летом за границей

Только 5% россиян собрались отдохнуть летом за границей
Фото: Vostock-photo

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Провести летом отпуск в странах дальнего зарубежья планируют 3% россиян, а 2% - в сопредельных государствах, следует из опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Планируют пойти в отпуск или уже были в отпуске в этом году 45% опрошенных. 40% заявили, что не работают, и поэтому не могут взять отпуск, а 12% - что у них нет отпуска.

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Отвечая на вопрос, "где вы провели или собираетесь провести отпуск в этом году", 21% респондентов выбрали ответ "дома", 14% - "в других местах в пределах России", 8% - "на даче", 3% - "в дальнем зарубежье", 2% - "в ближнем зарубежье".

Респондентам также задали вопрос, какой вид отдыха кажется им наиболее привлекательным? Можно было выбрать три варианта ответов. Отдых на природе, у моря или в горах, выбрали 54%, в 2013 году такой ответ выбирали 37%. На даче и в деревне предпочитают отдыхать 22%, в санаториях и пансионатах - 22%, дома - 20%, общение с друзьями - 20% (в 2013 году - 14%), путешествия на автомобиле - 17% (в 2013 - 10%), речные и морские круизы - 15%, экскурсионные поездки - 13%, спортивный туризм - 11%, чтение, выставки, театры и концерты - 9%, работу на садовом участке - 8% (было 11%).

Работающие участники опроса также ответили на вопрос, дорого ли им обходится отпуск. Утвердительно ответили 37% (2013 год - 29%), отрицательно - 18% (в 2013 - 37%). 31% сообщили, что тратят во время отдыха больше денег, чем обычно, 18% - примерно столько же. Копят на отпуск 25%, не копят - 32%.

Респондентам также задали вопрос: "если бы вам предложили оплатить двухнедельную путевку куда угодно, куда бы вы поехали?". Отвечая на него, 42% выбрали поездки по России. При этом самым привлекательным местом для опрошенных стал Крым (11% желающих поехать), на втором месте - Сочи (8%), затем идут санатории в России (6%), Байкал (3%), Алтай (2%), Санкт-Петербург (2%).

В Европе россияне предпочитают Италию (2%), Испанию (2%), Греция, Чехия, Франция и Германия набрали по 1%. Отдых в Турции выбрали 6% респондентов, в Таиланде - 2%, на Кавказе - 1%, в Египте, США, Японии ОАЭ, Китае, Вьетнаме и на Мальдивах выбрали также по 1% респондентов.

ФОМ

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