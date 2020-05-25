Профсоюз "Учитель" призвал освободить от работы на ЕГЭ преподавателей старше 55 лет

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Межрегиональный профсоюз работников образования "Учитель" (входит в Конфедерацию труда России) предложил освободить от работы на ЕГЭ учителей старше 55 лет или имеющих хронические заболевания. Об этом сообщил сайт КТР.

Кроме того, организация предложила организовать посменное дежурство педагогов с графиком "два часа работы - 30 минут отдыха - два часа работы" и оборудовать в пунктах сдачи ЕГЭ комнаты отдыха и столовые, где люди смогли бы находиться с соблюдением социального дистанцирования.

Также профсоюз призвал обеспечить достойную оплату дежурств на ЕГЭ.

КТР, куда входит профсоюз "Учитель", является одним из крупнейших российских профсоюзных объединений, в членских организациях состоят около двух миллионов человек.

Единые госэкзамены в 2020 году начнутся 29 июня. Их проведут только для выпускников, которые планируют поступать в вузы.