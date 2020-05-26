В Удмуртии ввели штрафы до 200 000 рублей за обслуживание покупателей без масок

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госсовет Удмуртии принял закон об административной ответственности собственников магазинов и сервисов за обслуживание клиентов без масок. Штрафы для них составят до 200 000 рублей.

Как сообщил зампредседателя постоянной комиссии по общественной безопасности Госсовета Сергей Лукьянчиков, сотрудники организаций обязаны предложить посетителям надеть маски или уйти. Если те откажутся выполнить это требование, сотрудники имеют право вызвать полицию.

"Лица, которым принадлежат на праве собственности или ином праве объекты (территории, помещения, транспортные средства)", будут нести ответственность, если в их организации находятся посетители без масок, следует из документа.

Штрафы для граждан установили в пределах от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица - от 10 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 50 000 до 200 000 рублей.